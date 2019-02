Mittelmark

Großer Bahnhof am Bahnhof Götz: Vertreter aus Politik und Verwaltung haben am Mittwochmorgen die neue Plus-Bus-Linie Emsterland feierlich eingeweiht und stiegen dazu auch allesamt gleich ein. Seit Montag fährt die neue Plus-Bus-Linie im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Betrieben wird sie von der mittelständischen Firma Bus Behrendt aus Lehnin.

Diese hat nach Angaben von Geschäftsführerin Annett Bleike-Behrendt dafür zwei neue Busfahrer eingestellt. Zudem schafft der Betrieb zwei neue Busse für insgesamt für insgesamt 470.000 Euro an.

Mit Symbolen touristischer Attraktionen aus der Region ist der Bus dekoriert. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Strecke verbindet im Stundentakt Lehnin mit den Bahnhöfen Götz und Brandenburg an der Havel mit Umstiegsmöglichkeiten in den Regionalexpress 1 Richtung Potsdam und Berlin.

Unter den Gästen waren die Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Ines Jesse, die Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB), Susanne Henckel und Landrat Wolfgang Blasig ( SPD). Auch Uwe Brückner, Bürgermeister von Kloster Lehnin, und sein Amtskollege von Groß Kreutz ( Havel), Reth Kalsow, zählten zu den Festgästen. Ortsvorsteher aus der Region und der Landtagsabgeordnete Knut Große ( CDU) waren ebenfalls der Einweihungstour mit an Bord.

Gut gelaunt auf der Eröffnungsfahrt: Landtagsabgeordeter Knut Große (l.) und Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (r.). Quelle: ACQUELINE STEINER

„Mobilität soll einfach sein“, sagte VBB-Chefin Susanne Henckel. „Der Plus-Bus Emsterland ist der letzte Puzzle-Stein, der das Angebot für Kloster Lehnin perfekt macht. Aus vier dieser Linien ist Lehnin jetzt erreichbar.“ Potsdam-Mittelmark mit seinen sieben Plus-Bus-Linien sei ein Vorbild für das gesamte Land. In ganz Brandenburg bestehen 17 solcher Linien, die ländliche Regionen auf möglichst kurzen Routen mit Zugstrecken in Richtung Hauptstadtregion verbinden. Bundesweit existieren 70-Plus-Bus-Linien.

Das Land Brandenburg fördert diese Linien mit 40 Cent pro gefahrenem Kilometer. Beschlossen hat das der Landtag im vorigen Jahr. Ziel sei es, gleichwertige Lebensbedingungen zwischen Land und Stadt herzustellen, sagte Landrat Wolfgang Blasig. Auch der Landkreis bezuschusst diesen Busverkehr mit viel Geld, die Anliegerkommunen müssen sich nicht finanziell beteiligen.

Kommunalpolitiker und Ortsvorsteher zählten ebenso zu den offiziell ersten Fahrgästen der neuen Linie 554. Quelle: JACQUELINE STEINER

Für Bus Behrend ist es ein unternehmerisches Risiko, als erstes Privatfirma in diesen Linienverkehr einzusteigen. Die übrigen dieser Strecken betreibt die Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH mit dem Landkreis als Gesellschafter. Regiobus-Chef Hans-Jürgen Hennig bezeichnete sich dann auch als „Urvater der Plus-Bus-Linien“, die 2014 ihren Anfang nahmen.

Annett Bleike-Behrendt rechnet damit, dass es zwei Jahre dauern wird, bis die neue Plus-Bus-Linie sich bei der Bevölkerung etabliert. Auch VBB-Chefin Susanne Henckel betonte die Bedeutung, die neue Linie offensiv zu bewerben, damit sie bei Fahrgästen bekannt werde.

Der Plus-Bus-Emsterland 554 Der Plus-Bus Emsterland Linie 554 fährt von Montag bis Freitag zwischen 5 Uhr und 22 Uhr jeweils zur vollen Stunde Richtung Brandenburg und erreicht Götz binnen 22 Minuten. Weitere Haltestellen sind Damsdorf, Trechwitz, Schenkenberg und Jeserig, Einkaufszentrum Wust und der Brandenburger Hauptbahnhof. An den Wochenenden fährt der Bus im Zwei-Stunden-Takt. Plus-Bus-Vorzüge sind leicht merkbarer Takt, Anschlüsse an die Bahn, kurze schlanke Linienführung, Fahrten auch an den Wochenenden.

Christian Weiße, beim VBB zuständig für Planung und Konzeption, geht von bis zu zehn Prozent mehr Fahrgästen aus, die vom Auto auf den Bus umsteigen durch die Attraktivität der neuen Linie.

Landrat Blasig kritisierte die Schwierigkeit, mit den Plus-Bussen in die Städte Potsdam und Brandenburg hineinfahren zu können. „Ich sende einen Appell an die beiden kreisfreien Städte, die neue Linie nicht schlecht zu reden“. Nach Angaben von VBB-Planer Weiße dürfe der Plus-Bus seine Fahrgäste nicht in die Potsdamer Innenstadt fahren mit dem Argument, die Busstrecken in Potsdam seien schon voll. Jedes weitere Umsteigen jedoch mindere die Attraktivität der Plus-Busse. Dass der Emsterland-Bus bis zum Zentralen Omnibusbahnhof ZOB in Brandenburg fahre, sei dagegen zufriedenstellend.

Von Marion von Imhoff