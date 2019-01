Brandenburg/H

Neuer Anlauf für eine Autobahn-Anbindung des Ortsteils Kirchmöser: Bis zum Jahresende sollen noch einmal alle denkbaren Varianten für eine schnellere Verbindung untersucht werden. Und das unabhängig davon, ob diese Wege in der Vergangenheit schon einmal geprüft und wieder verworfen wurden. Das kündigt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) an. „Wir wollen zum Jahresende ein belastbares Ergebnis haben, auf dessen Grundlage wir weiter planen können. Wir müssen sehen, was möglich ist.“

Scheller sieht sich dabei im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Potsdamer Industrie- und Handelskammer Peter Heydenbluth, der den Anschluss vehement gefordert hatte, „um den Stillstand zu beenden“. Schließlich seien in den ehemaligen Militär- und Reichsbahnstandort seit 2003 rund 100 Millionen Euro öffentliches Geld gesteckt worden, um diesen zu sanieren und zu revitalisieren. Das ist im Gewerbe- und Industriegebiet Nord bereits ganz gut gelungen, findet Scheller. Im Industriegebiet Süd gebe es bislang erst zwei größere Ansiedlungen, hier gebe es noch mindestens 45 Hektar Platz für Neues. Doch bestehe die Industrie bei ihrer Standortwahl auf einer kurzen Anbindung ans überörtliche Verkehrsnetz.

So werde nun beispielsweise der Ausbau der Landesstraße L 96 nach Ziesar ebenso geprüft wie der Ausbau der Kreisstraße in Richtung A2-Anschlussstelle Wollin. Diese Verbindung über Rogäsen, Viesen, Mahlenzien und Wenzlow war vor Jahren als so genannte Spange bereits schon einmal geprüft und verworfen worden, vor allem aus Kostengründen. In Mahlenzien geht es durchs Trinkwassereinzugsgebiet für die ganze Stadt und die Umgebung. Damals hieß es beispielsweise, die ganze Fahrbahn müsse in diesem Gebiet in einer „weißen Wanne“ gebaut werden. Diese sollte Niederschlagswasser und bei Unfällen austretende Gefahrstoffe aus dem Trinkwassereinzugsgebiet herausleiten.

Scheller ist sich nach eigener Aussage darüber im Klaren, dass es viele Schwierigkeiten geben kann. „Natürlich müssen wir mit einer Anbindung erst einmal über die Bahntrasse kommen beziehungsweise unter der Hochspannungsleitung Am Gleisdreieck hindurch“, sagte er zur jüngsten Einwohnerversammlung in Kirchmöser.

Bereits im vorigen Oktober hatte er die Gelegenheit genutzt, dass die komplette Landesregierung in der Havelstadt tagte. Dabei sprach er den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und die Verkehrsministerin Kathrin Schneider (beide SPD) auf die Problematik an. „Es gab ein erstes Signal, dass wir gemeinsam prüfen wollen. Wir werden für die Untersuchungen nun Fördermittel beantragen“, sagt Scheller. Die Chancen dafür stünden nicht schlecht, bestätigte jüngst Finanzminister Christian Görke ( Die Linke) gegenüber Scheller.

Der Oberbürgermeister hätte auch gern den Landesbetrieb Straßenwesen mit dabei, doch dort bleibt man abwartend. „Die Stadt soll erst einmal sagen, was sie will. Dann können wir später in die Planung einsteigen“, sagt der für den Westen Brandenburgs zuständige Planungsdezernent Frank Schmidt. Der Landesbetrieb plant und koordiniert im Auftrag des Bundes unter anderem den Ausbau der Bundesstraßen B 1 und B 102 durchs Stadtgebiet. Dieser Ausbau war als neue Verbindung des Westhavellandes zur Bundesautobahn vorangetrieben worden, nachdem die Umfahrung einschließlich „Kirchmöser-Spange“ wegen hoher Umweltauflagen und Kosten, unter anderem für die Havelquerung bei Pritzerbe, aufgegeben worden war. Daran erinnert auch Schmidt vom Landesbetrieb: „Wir haben das damals doch nicht aus Spaß gemacht.“

Von André Wirsing