Brandenburg/H

Laura-Sophie Pahle ist das strahlende Gesicht des Fashion Day 2018 in Brandenburg an der Havel. Mit ihrer Bewerbung konnte die 20-Jährige die Jury von sich überzeugen.

Bevor die neu ernannte Repräsentantin am 7. September zum großen Fashion Day als Erste über den Laufsteg schreiten darf, wird Pahle erst einmal für die Werbeplakate in die Kamera lächeln, die bald in Stadt und Umland zu sehen sind.

150 Models auf dem großen Laufsteg

Der Fashion Day ist im Spätsommer der traditionelle Höhepunkt für die Modegeschäfte der Havelstadt. In einer großen Modenschau auf dem Neustädtischen Markt zeigen dann rund 150 Freizeitmodels auf einem 45 Meter langen Laufsteg, welche Trends die einheimischen Geschäfte im Angebot haben.

Der Fashion Day wird bereits zum zehnten Mal von der Stadtmarketinggesellschaft Brandenburg an der Havel organisiert.

Von Christine Lummert