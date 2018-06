Brandenburg/H

Eine verrückte Kapelle hat die Stadt Brandenburg schon zu bieten. Dass die kleine Kirche am Jakobsgraben im Zuge der Stadterweiterung im Jahr 1892 durch eine meisterliche Ingenieursleistung um elf Meter nach Westen verschoben wurde, wissen in Brandenburg viele. Zumindest wenn klar ist, dass der Begriff „verrückt“ verschiedene Bedeutungen haben kann.

Wer sich von Hans-Martin Richter seinen Weg bis zur Gründung der 2017 eröffneten Gemeinschaftskirche Sankt Bernhard in der Walzwerksiedlung erklären lässt, wird auch oft das Wort „verrückt“ hören. Buchstäblich in Bewegung gesetzt wurde die ehemalige katholische Kirche in der Thüringer Straße zwar nicht. Einige absonderliche Zufälle mussten hingegen schon zusammenspielen, um wieder Leben in das Gotteshaus einziehen zu lassen.

Die Sankt Bernhard Kirche in der Brandenburger Walzwerksiedlung. Quelle: Christine Lummert

Aber der Reihe nach. Erbaut wurde die Bernhardkirche mit viel Eigenleistung durch Arbeiter des Brandenburger Stahlwerks. Aus allen Regionen Deutschlands kamen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts Menschen in die Stadt, um in der boomenden Schwerindustrie eine Beschäftigung zu finden.

Religion gehörte noch ganz selbstverständlich zum Alltagsleben dazu. Die evangelischen und katholischen Christen, die in der neu errichteten Walzwerksiedlung eine Heimat fanden, konnten in so großer Zahl nur schwer in die bestehenden Kirchengemeinden der Stadt integriert werden. Provisorisch fanden zuerst Gottesdienste in einer Baracke auf dem Walzwerkgelände statt und der Wunsch nach eigenen Gotteshäusern wuchs.

Kontakt und Ansprechpartner Das Begegnungszentrum Sankt Bernhard Gemeinschaftskirche befindet sich in der Thüringer Straße 68 in 14770 Brandenburg an der Havel. Ansprechpartner sind Beate und Hans-Martin Richter unter 03381/3469757 und per Email an st-bernhard-brb@gmx.de Mehr über die Kirche und die Initiative unter www.st-bernhard-brb.de

Die Evangelische Christuskirche konnte im Jahr 1928 geweiht werden. Die Katholiken mussten noch etwas länger improvisieren. Das Stahlwerk stellte zwar das Grundstück für den neuen Kirchenbau zur Verfügung, trotzdem musste das Geld zum Bau mühsam zusammengespart werden.

Für 5000 Mark entstand schließlich ein sehr funktional gehaltenes Gotteshaus mit einem kleinen Glockenturm, dessen Geläut noch heute mit Muskelkraft in Gang gesetzt werden muss.

Außen und innen ist alles schlicht und relativ schmucklos, doch die katholischen Christen in der Walzwerksiedlung waren froh, als Bischof Nikolaus Bares im Jahr 1934 die Kirche Sankt Bernhard weihte.

Aus märkischer Kiefer getischlert

Das Kirchengestühl aus märkischer Kiefer, auf dem etwa 100 Gläubige Platz finden, wurde selbst gezimmert. Für den Bau des Gemeindesaals, der den Menschen einen festen Treffpunkt außerhalb des Gottesdienstes bot, waren die engagierten Kirchenmitglieder auf Schuttplätzen unterwegs, um Material zu sammeln. Neben der Kirche entstand zudem noch ein Pfarrhaus. In der Blütezeit waren jeden Sonntag bis zu drei Gottesdienste angesetzt.

Über die Jahrzehnte wurden die Gemeindeglieder jedoch stetig weniger. Einen eigenen Pfarrer gab schon lange nicht mehr und die Sankt-Bernhard-Kirche gehörte schließlich zur Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“. 2014 wurde die letzte Messe in der katholischen Kirche in der Walzwerksiedlung gelesen und die verbliebenen Gläubigen besuchen seither die Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ in der Stadtmitte.

Das Kreuz auf dem Altar der Sankt-Bernhard-Kirche. Quelle: Christine Lummert

Die Frage nach der weiteren Verwendung der Bernhard-Kirche rückte dann in den Vordergrund. Ein Immobilienmakler wurde beauftragt. So stand die Kirche für einige Tage auf der Seite eines Internetauktionshauses. Eher aus Versehen, aber auch dieser Umstand gehört zu den verrückten Zufällen, die Hans-Martin Richter nicht mehr loslassen.

Richter, der im Februar für einige Tage Ruhe bei einer spirituellen Auszeit in der Prignitz suchte, war im Internet unterwegs, weil er sich bei seinem Brandenburg-Besuch über das Kirchenleben in dem Bundesland informieren wollte. „Eingegeben habe ich nur die Worte Brandenburg und Kirche und sofort kam der Verweis auf die Ebay-Seite mit der Bernhard-Kirche“, erklärt Richter, der tief davon berührt war, dass ein Gotteshaus einfach so Internet angeboten wurde.

Der neue Lebensplan

Der Gedanke, selbst die Kirche zu erwerben, war da noch weit entfernt. Jetzt noch einmal ganz woanders neu anfangen – das stand eigentlich nicht im Lebensplan der Familie Richter. Doch die Bernhard-Kirche ließ den evangelischen Christen, die zuletzt in Süddeutschland gelebt haben, nicht los.

„Ende 2014 bin ich mit meiner Frau in die Stadt gekommen, um einen Blick auf die Kirche zu werfen“, sagt Richter. Matthias Patzelt, der Pfarrer der katholischen Dreifaltigkeits-Gemeinde bietet ihnen die Kirche zum Kauf an, aber Beate Richter ist dagegen. Bei einem gemeinsamen Gebet wendet sich das Blatt.

Hohes Budget

Trotzdem bleibt die Frage nach den finanziellen Mitteln. 130 000 Euro soll die Kirche kosten und das liegt weit außerhalb des Budgets. „Aber dann hat sich doch alles in verrückter Weise gefügt“, sagt Richter. Eine Freundin schenkt den Richters unverhofft 10 000 Euro für den Kirchenkauf.

Die Katholische Gemeinde senkt die Kaufsumme auf 60 000 Euro. Mit der Gründung des Vereins „Begegnungszentrum Sankt Bernhard Gemeinschaftskirche Brandenburg“ unter dem Dach des Gemeinschaftswerkes Berlin-Brandenburg wird es dann konkret.

Die beruflichen Möglichkeiten in Brandenburg werden erkundet, Spenden fließen in den Verein und der Entschluss zum Kirchenkauf verfestigt sich. Im Dezember 2016 wird der Kaufvertrag unterzeichnet und einen Monat später findet die Schlüsselübergabe statt.

Sanierung des Saales steht an

Die Kirche ist da und die Richters ziehen um in eine Wohnung in der Walzwerksiedlung. Jetzt soll wieder Leben in das Gotteshaus und eine Sanierung des Gemeindesaals ist auch in nächster Zeit dran.

Mitstreiter und Interessierte finden sich auf allen Gebieten. Gemeinsam wird gewerkelt, erste Veranstaltungen finden statt und zu Ostern 2018 kann sogar schon die erste Taufe gefeiert werden. „Wir haben damit gerechnet, dass wir, wenn alles gut läuft, vielleicht im Jahr 2020 regelmäßige Angebote machen können“, blickt Richter zurück.

Bei der verrückten Geschichte um die Bernhard-Kirche kam natürlich auch alles anders als gedacht. Einmal im Monat gibt es jetzt schon einen Kaffeenachmittag. Die Glaubenskurse stoßen auf Interesse, in denen über das Christentum und der Glauben gesprochen wird.

Im vorigen Jahr liefen schon die sogenannten Sommertage mit einem bunten Angebot für Kinder, die auch jetzt Anfang August wieder stattfinden werden. „Regelmäßige Gottesdienste“, sagt Richter, „wollen wir spätestens im Winter dieses Jahres beginnen“.

Von Christine Lummert