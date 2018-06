Brandenburg/H

Der Domförderverein sucht nach neuen Mitgliedern und neuen Aufgaben.

Am 9. Juni ist die nächste Mitgliederversammlung, dann soll Karin Kohler von der Berliner Weber-Bank-Stiftung in den Vorstand gewählt werden. Das Gremium ist bis auf den Vorsitzenden Rüdiger Freiherr von Maltzahn komplett erneuert, Klaus Windeck und Florian Schmidt haben es nach 16 Jahren verlassen, Adelheid van Lessen nach acht Jahren. Seit dem vorigen Juni ist die ehemalige Dompfarrerin Cornelia Radeke-Engst nachgerückt. Von den zu Hoch-Zeiten vorhandenen 300 Mitgliedern ist etwa die Hälfte übrig geblieben. Auch von Maltzahn attestiert „einen gewissen Wandel“. „Es gibt immer weniger Mitglieder von außerhalb der Stadt, die alten Ritterakademie-Absolventen und Schüler gibt es teilweise nicht mehr oder sie haben sich zurückgezogen.“

Lambsdorff und Loriot organisierten Millionen

Im Gründungsjahr 1995 haben sich namhafte Persönlichkeiten zu einer außerordentlichen Initiative vereint, um den Dom, die Klausurgebäude und Kurien zu retten. Es waren vor allem Otto Graf Lambsdorff, Altbundespräsident Richard von Weizsäcker, Vicco von Bülow, Altbischof Albrecht Schönherr, Manfred Stolpe Knud Caesar, die den „Förderverein Dom zu Brandenburg“ gründeten. Viele Millionen Mark kamen vom Bund aus Münzverkaufserlösen, eine Million Mark kam über von Bülow aus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Privatleute spendeten reichlich.

Sammeln fürs Haus der alten Schätze

Doch nun ist das verwaltete Geld fast alle, nachdem der Verein kurz vor dem Domjubiläum 2015 noch einmal knapp 1,5 Millionen Euro gab. Der verbliebene Rest fließt in das mehr als drei Millionen Euro teure Herrichten der Kurie Burghof 11 zu einem Übernachtungshaus. „Es gibt noch eine Menge Bürokratie abzuwickeln mit der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, um das Geld endgültig abzurechnen“, sagt von Maltzahn. „Dann treten wir in eine neue Episode ein. Unser vorrangiges Ziel wird es sein, das Herrichten des Hauses der alten Schätze zu unterstützen“. Gemeint sind Ostklausur und Spiergelburg, die mit einem Aufwand von etwa 6,5 Millionen Euro für Museum und Archiv saniert werden sollen. Von Maltzahn spricht zwar von einem „neuen Elan“, der mit dem Projekt komme. Doch sagt er nicht, wie der Förderverein Spenden einwerben wolle.

Zu viele Berliner, zu wenig Brandenburger

Es krankt wohl immer noch daran, dass sich im Verein zu wenige Brandenburger wiederfinden. „Wir dürfen nicht nur um Leute von außerhalb werben, viel mehr um die Menschen von hier. Es ist doch unser Dom, die Wiege der Mark“, sagt Cornelia Radeke-Engst. Dazu müsse man auch mit dem Domstift und mit der Gemeinde sprechen, was man tun könne, um auf die Arbeit des Fördervereins aufmerksam zu machen und Mitglieder zu werben.

Domstiftskurator Cord-Georg Hasselmann sieht keinen Handlungsbedarf beim gegenseitigen Abstimmen: „Förderverein, Domgemeinde und Domstift ergänzen sich in formidabler Weise bei der vielen und vielfältigen Arbeit auf dem Burghof. Das Domstift braucht den Verein auch in Zukunft, um möglichst viele Menschen für den Dom zu begeistern und über die Mitgliedschaft langfristige Beziehungen zu ihnen aufzubauen und zu unterhalten.“

Kaum Öffentlichkeitsarbeit

Langjährige Gemeinde- und Fördervereinsmitglieder raunen aber hinter vorgehaltener Hand, seit dem 850-Jahre-Jubiläum sei im Verein kaum noch etwas passiert. öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen seien Fehlanzeige, man dürfe sich nicht wundern, wenn die Spenden immer spärlicher fließen.

Und die großen Köpfe wie Otto Graf Lambsdorff oder Vicco von Bülow, die mal eben Millionen organisieren, gibt es leider auch nicht mehr.

Es dürfte also an Diskussionsstoff am Wochenende zur turnusmäßigen Domfördervereins-Sitzung nicht mangeln.

Von André Wirsing