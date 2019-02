Brandenburg/H

Noch immer herrscht im Jobcenter Brandenburg in der Kirchhofstraße buchstäblich dicke Luft. Das liegt ursächlich in der offensichtlich immer noch vorhandenen Schadstoffbelastung der Luft in den Räumen des einstigen Industriebaus. In der Folge vergiftet es offensichtlich auch das Klima zwischen Geschäftsführung und Belegschaft.

Seit 2005 ist das Jobcenter als gemeinsame Tochter von Arbeitsagentur und Kommune in dem Bau untergebracht. In den Jahren 2013/14 eskalierte die Situation, viele Mitarbeiter klagten über Kopfweh, mehrere Mitarbeiter wurden krank. Immer wieder wurde auf ein besseres Sanieren gedrungen. Teilweise ist das bereits passiert, beispielsweise wurden Fußböden ausgetauscht, Anstriche erneuert, Kabelkanäle abgeschottet, um ein Verteilen der Dämpfe in alle Räume zu unterbrechen.

Es geht um flüchtige Verbindungen in der Luft, die aus Baustoffen, Produktionsrückständen, Mineralölen und Giften kommen können. Das sind beispielsweise potentiell reizende Substanzen wie Aldehyde, Ketone, Glykole, Terpene oder Alkohole. Zudem gibt es übelriechende Stoffe wie Alkan-Kohlenwasserstoffe und Aromaten.

Nur zum Vergleich eine Zahl: Die Gesamtsumme der Emissionskonzentration ist der TVOC_Wert (englisch: Total Volatile Organic Compounds). Damit ein Büro als rein gilt, sollte dieser Wert 300 Mikrogramm je Kubikmeter Raumluft nicht überschreiten. Im Jobcenter ist er doppelt bis dreifach so hoch, also zwischen 670 und 900 Mikrogramm.

Mitarbeiter haben sich jetzt an die MAZ gewandt, weil sie weder bei der Geschäftsführung noch bei der Trägerversammlung aus Arbeitsagentur und Kommune das ernsthafte Bemühen sehen, die Zustände dauerhaft zu verbessern. Sie können auch nicht verstehen, warum der auslaufende Mietvertrag Mitte vorigen Jahres um zehn Jahre verlängert wurde, obwohl noch kein Problem endgültig gelöst war. Aus Angst vor Repressalien sollen ihre Namen nicht in der Zeitung stehen, sie sind der Redaktion bekannt. Ebenfalls liegt ein detaillierter Schriftverkehr, einschließlich eines im Vorjahr erstellten Raumluftgutachtens vor.

Unter anderem gibt es eine Stellungnahme von Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt, der bundesweit Expertenruf genießt. Er war auch schon 2014 involviert. Er schreibt unter anderem: „Der ,Zielwert’ von 300 Mikrogramm je Kubikmeter muss dabei nicht exakt erreicht werden. Es geht aber um die Größenordnung, die hier klar verfehlt wird.“

Im vergangenen Jahr hatte die Geschäftsführung ein neuerliches Gutachten in Auftrag beim Berliner Sachverständigenbüro Axel Wichmann für Baubiologie und Umweltanalytik gegeben, allerdings nur für vier Büros. Drei von ihnen waren zuvor geräumt worden, weil es die Mitarbeiter darin nicht mehr aushielten.

„In der Trägerversammlung war das Thema der schadstoffbelasteten Luft seit mindestens drei Jahren kein Thema mehr“, beteuert der Vorsitzende und Oberbürgermeister Steffen Scheller.

„Wir werden weitere Prüfungen und Messungen anstellen lassen, um alle Unsicherheiten auszuschließen“, sagt Jobcenter-Chef Michael Glaser auf MAZ-Anfrage. „Ich sitze ja auch hier in dem Gebäude und nicht irgendwo im Elfenbeinturm.“ Die Verhandlungen zum Verlängern des Mietvertrages hätten schon weit vor 2018 begonnen, weil eine Voraussetzung für die Unterschrift weitere Sanierungen durch den Vermieter gewesen seien. Diese habe er zugesagt.

In einer Mitarbeiter-Information schreibt Glaser allerdings, dass der Vermieter lediglich bereit sei, ein Viertel der Kosten für weitere Untersuchungen zu tragen, die restlichen drei Viertel müsse das Jobcenter als Mieter übernehmen. Die Mitarbeiter sagen, dass das Jobcenter jeden Monat 26.000 Euro für 3000 Quadratmeter Nutzfläche plus Heiz- und Betriebskosten an die Verwalterin Deutsche Real Estate überweise. Im Gegenzug komme vom Vermieter erstaunlich wenig Gegenleistung.

„Wir haben auch bereits für die ersten Büros Luftreinigungsgeräte auf unsere Kosten beschafft. Damit geben wir uns aber nicht zufrieden. Wir wollen ein Schadens-Bild vom ganzen Haus und damit endgültige Klarheit, ob alles in Ordnung oder alles nicht in Ordnung ist“, verspricht Glaser.

Die Mitarbeiter hingegen berichten, es gebe mit der Geschäftsführung sogar Uneinigkeit darüber, welche Büros als nächstes untersucht werden und welche nicht. Glaser sieht darin auch ein ziemliches Maß an Befindlichkeiten. „Viele Mitarbeiter kommen auch zu mir direkt, beschreiben ihr Problem und wir suchen gemeinsam eine Lösung.“

