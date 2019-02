Brandenburg/H

Die Zahl der Autoaufbrüche in der Nacht zu Donnerstag in Brandenburg an der Havel und im Umland hat sich nach Polizeiangaben weiter erhöht. Es meldeten sich weitere Betroffene. Damit hat die Bande von Autoknackern mehr als 20 Fahrzeuge aufgebrochen. Die Tatorte lagen auf der Dominsel und in der Alt- und Neustadt. Die Täter schlugen die Seitenscheiben von Autos der Marken VW, Mazda und Skoda ein. Sie stahlen Geldbörsen, Bargeld und Handys. Die Kripo ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter 03381-5600 zu melden. Autobesitzern rät sie, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen, erfahrene Diebe kennen die Verstecke. Auch abnehmbare Bedienteile und Daten-CDs von Navis sollten nicht im Wagen belassen werden. Gerätenummern sollten notiert werden. Die Polizei bietet Rat zu künstlicher DNA als Diebstahlschutz an. Autos sollten auf hell erleuchteten Flächen, in Garagen oder auf bewachten Parkplätzen abgestellt werden.

Die Polizei sollte alarmiert werden, wenn Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen mehrmals langsam eine Straße langfahren. Wenn Fahrzeuge fotografiert werden, kann das schon die Vorbereitung einer Straftat sein. Funkblocker können das Funksignal von Fernbedienungen stören, sodass das Auto nicht abschließt. Es muss ein akustisches Signal zu hören sein.

Von Marion von Imhoff