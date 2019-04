Brandenburg/H

Der vergangene Mittwoch war ein ungewöhnlich intensiver Tag für die Notaufnahme des städtischen Klinikums in Brandenburg/Havel. Alle Sitzplätze in der Notaufnahme waren am Nachmittag besetzt.

Die Sanitäter und Pfleger mussten sich mit den Krankenbetten ihren Weg bahnen in der sehr stark frequentierten Rettungsstelle. Rettungssanitäter berichten, sie hätten in ihren vielen Berufsjahren noch niemals einen solchen Tag erlebt wie diesen Mittwoch.

Über die gesamten 24 Stunden gesehen mögen in der Summe zwar nicht viel mehr Patienten versorgt worden sein als sonst. Doch das Problem war: Alle kamen zur selben Zeit.

Wie wenn ein ganzer Bus voll aussteigt

„Es war, wie wenn ein ganzer Bus voll aussteigt“, beschreibt Wiebke Weiland den Andrang. Die Oberärztin leitet die Brandenburger Notaufnahme.

Von den Mittagsstunden an seien in sehr kurzer Zeit plötzlich sehr viele Menschen auf einmal in die Rettungsstelle gekommen, berichtet Oberärztin Wiebke Weiland, die die Brandenburger Notaufnahme leitet.

Die meisten Patienten waren überdies keineswegs Routinefälle, sondern nach Auskunft der Leiterin sehr schwer kranke Frauen und Männer, die entsprechend intensiv untersucht und behandelt werden mussten. Längere Wartezeiten waren daher nicht ganz zu vermeiden.

Freiwillig länger geblieben

„Wir haben mehr Personal und Geräte benötigt als an anderen Tagen“, berichtet die leitende Oberärztin Wiebke Weiland.

Wie wurde der intensive Tag bewältigt? „Die Notaufnahme war gut aufgestellt und die Kollegen sind freiwillig länger geblieben“, erklärt die Chefin der Rettungsstelle. So habe die Rettungsstelle alles abarbeiten können.

Von Jürgen Lauterbach