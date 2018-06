Brandenburg/H

Nun gibt es auch offiziell Entwarnung: Im Brawag-Trinkwassernetz sind keine Keime mehr.

Die Gesundheitsämter für die Stadt Brandenburg an der Havel und für Potsdam-Mittelmark haben am Mittwoch die vorsorgliche Abkochempfehlung für das Trinkwasser der Brawag für Menschen mit besonders schwachem Immunsystem beziehungsweise mit chronischen Lungenkrankheiten aufgehoben.

Im Trinkwassernetz der Brawag und des versorgten Umlands sind seit geraumer Zeit keine Keime mehr nachweisbar, sagt Unternehmenssprecherin Heike Beckmann. Das Technologiezentrum Wasser vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. habe die Ergebnisse ebenfalls bestätigt. „Nunmehr ist das Trinkwasser wieder uneingeschränkt genießbar. Die vorgefundenen Keime waren ganz gewöhnliche Umweltkeime, denen wir alle laufend und in viel höheren Konzentrationen ausgesetzt sind. So hätte jedes Kind, das in einem Sandkasten spielen durfte, auch völlig unbedenklich das Wasser trinken können.“

Nichtsdestotrotz entschuldige sich die Brawag noch einmal bei all ihren Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Um einen nochmaligen Eintrag von Keimen während der Bauarbeiten bei laufendem Betrieb im Wasserwerk Mahlenzien auszuschließen, habe das Unternehmen seine Vorkehrungen weiter verschärft.

Von André Wirsing