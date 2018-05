Brandenburg/H

Nach der geringfügigen Eintrübung im April meldet das Brandenburger Jobcenter für den Mai wieder eine rückläufige Arbeitslosenzahl. Sie bewegt sich in Brandenburg/Havel in Richtung 3000 arbeitslose Menschen.

Als Arbeitslosenquote für die Stadt hat Jobcenter-Geschäftsführer Michael Glaser am Mittwoch 8,7 Prozent angegeben, einen derart niedrigen Wert hat es im Monat Mai in Brandenburg seit der deutschen Vereinigung noch nicht gegeben. Im April lag die amtliche Quote für die Stadt bei 8,9 Prozent.

Jobcenter-Geschäftsführer: „Rundum schön“

„Rundum schön“, beschreibt der Jobcenter-Chef die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Dazu trägt nicht nur die vergleichsweise geringe Zahl von 3212 arbeitslos gemeldeten Frauen und Männern in der Stadt bei, sondern auch, dass das Jobcenter laut Glaser im Mai mehr Menschen in die als offen gemeldeten Stellen vermittelt hat. Insofern sei die Zahl der offenen Stellen auf knapp 700 gesunken.

Das Jobcenter verzeichnet kaum Bürger der Stadt, die aus der Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos geworden sind. Rund 300 Frauen und Männer sind nicht mehr arbeitslos registriert, weil sie eine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Nach den Zahlen, die Glaser am Mittwoch vorlegte, hat das Jobcenter in diesem Mai etwa 4,65 Millionen Euro ausgezahlt an die rund 550 Haushalte in der Stadt, die ein Recht auf Hartz-IV-Leistungen haben.

7,3 Prozent in Stadt und Altkreis bedeuten neuen Tiefstand

Statistisch unauffällig ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit nichtdeutscher Bürger der Stadt. Von den knapp 350 Frauen und Männern, die keinen deutschen Pass haben, beziehen fast 300 Leistungen des Jobcenters.

Die Arbeitsagentur in Brandenburg/Havel meldet ebenfalls einen positiven Trend. Ihrer Zahlen umfassen sowohl die Stadt als auch die umliegenden Gemeinden des Altkreises.

Danach ist die Arbeitslosenquote von April bis Mai von 7,5 auf 7,3 Prozent gesunken. Vor einem Jahr hatte sie noch oberhalb der 8-Prozent-Marke gelegen. 7,3 Prozent markieren zugleich den niedrigsten Wert seit Erfassung und Aufzeichnung dieser Daten.

Im Trend der Region rund um Potsdam

Im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt die Quote mit 4,1 Prozent sogar noch unter dem Wert der Stadt Potsdam, in der offiziell 5,5 Prozent der Bürger ohne Job sind. Brandenburg/Havel und ihr Umland liegen im allgemeinen Trend der Großregion um Potsdam. Rund um Zossen herrscht bei einer Quote von nur 3,4 Prozent nahezu Vollbeschäftigung.

Von Jürgen Lauterbach