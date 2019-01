Brandenburg/H

Ungewohnt deutlich hat sich Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) jetzt mehrfach dagegen ausgesprochen, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen oder die Zusammenarbeit zu suchen. Beim Neujahrsempfang der Wirtschaftsjunioren forderte Scheller die Unternehmer dazu auf, gegen die rechtsextreme Tendenzen in der AfD Stellung zu beziehen: „Ich wünsche mir da lautere Unternehmer in der Politik.“

Siemens-Chef als Vorbild

Als positives Beispiel sieht Scheller Siemens-Chef Joe Kaeser, der klar Position gegen die AfD bezog – und das, obwohl sogar seine Familie bedroht wurde. Es seien, so Scheller, nicht alle Mitglieder in der AfD nationalistisch oder rechtsradikal. Aber wenn er sehe, wie viele kluge, konservative Köpfe die AfD verlassen hätten und in welcher verächtlichen Form die aktuelle AfD über andere und deren Politik rede, dann sehe er keine Chance für eine Zusammenarbeit.

Als OB könne er sich eine Zusammenarbeit mit einer Partei nicht vorstellen, die ihre „Politik einzig am Thema Asyl festmacht.“ Er warnte davor, mit Fremdfeindlichkeit und Angstmacherei den Standort Brandenburg schlecht zu reden. Das klang nicht immer so kategorisch. Im Vorjahr sagte Scheller beim MAZ-Forum in der THB zum Thema AfD: „Grundsätzlich ist jeder, der in der SVV sitzt, ein potenzieller Gesprächspartner.“

Unternehmer sollen lauter werden

Wenn die Unternehmer von der Politik – egal welcher Ebene – zu Recht Verlässlichkeit, Rückendeckung und Stabilität erwarten, dann könnten das umgekehrt auch die demokratischen Parteien einfordern.

Er habe positive Reaktionen auf seine Worte von Unternehmern bekommen: „Sie denken darüber nach und ich hoffe, dass sie dann auch mal mit ihren Leuten reden.“ Er halte nichts davon, wenn die Wirtschaft so tue, „als ginge sie Politik nichts an.“

Wildern im Lager der CDU

Bei der Vorstellung der CDU-Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl kam das Thema wieder aufs Tapet. Der von Dietlind Tiemann beim Besuch der Parteivorsitzenden schon als Landtagskandidat vorgestellte Jean Schaffer ( CDU), erklärte noch im September 2018: „Ich habe keinerlei Berührungsängste zur AfD. Die gehören mit dazu und sie sind demokratisch gewählt.“

Nun, da sich die AfD anschickt, im Lager der CDU-Wähler zu wildern, sagt Schaffer: „Ich habe ein Problem mit der AfD. Sie sind definitiv nicht auf meiner Spur.“ Deshalb kämpfe er dafür, dass die CDU weder mit der AfD noch den Linken gemeinsame Sache mache.

Keine Schnittmengen mit der AfD

Womit er den sofortigen Widerspruch Schellers provozierte: „Das ist eine Frage der Schnittmengen! Und wir haben als CDU erlebt, dass es mit den Linken durchaus einen gemeinsamen Gestaltungswillen gab.“ Den sehe er nicht bei der AfD: „Die reden nur über Asyl!“

In der Stadt Brandenburg ist die „Alternative für Deutschland“ mit drei Stadtverordneten in der SVV seit fünf Jahren vertreten. Die Gruppe um AfD-Fraktionschef Axel Brösicke fiel bisher nicht dadurch auf, dass sie sich selbst als national oder rechtsextrem gab. Eine öffentliche Distanzierung von derartigen Tendenzen gab es allerdings auch nicht. Mehrheitlich unterstützte die AfD bisher her die Beschlussvorschläge der CDU. Der CDU-nahe Lokalsender SKB summierte CDU, AfD und FW jetzt wiederholt als „Mehrheitsfraktionen“.

Von Benno Rougk