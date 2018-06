Brandenburg an der Havel

Der WM-Podcast der MAZ, Teil 2: Am Freitag war die #MAZional11 zu Gast im Rathaus von Brandenburg an der Havel. Gesprächspartner diesmal: Oberbürgermeister Steffen Scheller. Trotz vollem Terminkalender empfing der Stadtchef WM-Reporter Lucas Weißbach in seiner Rolle als Kreisliga-Experte sowie MAZ-Redakteur Philip Rißling in Vertretung von Tobias Borchers im Altstädtischen Rathaus.

>> HIER KOMMT IHR ZUR NEUESTEN PODCAST-EPISODE

Im launigen Gespräch verrät der Mann an der Spitze der Brandenburger Verwaltung nicht nur seinen Weltmeistertipp - Scheller verriet zudem, ob er seinen Mitarbeitern bei WM-Spielen am Nachmittag frei gibt und was das eigentlich werden soll, wenn Deutschland gegen Südkorea antritt und zeitgleich die Brandenburger Stadtverordneten tagen.

Viel Spaß beim Reinhören!

von Philip Rißling