Plaue

„Eine wundervolle Roman-Szenerie ist Plaue“ schrieb Heinrich Theodor Fontane in seinem „Melusine“-Entwurf im Sommer 1877. Der bekannte Schriftsteller und bedeutendste deutsche Vertreter des Realismus war stark von dem kleinen Städtchen an der Havel und dessen Umgebung fasziniert und besuchte den Ort zu Lebzeiten regelmäßig.

Plaue erlebte durch Fontane eine umfassende literarische Darstellung. Die Ortschaft verdankt ihm auch ein gutes Stück überregionaler Bekanntheit durch den Beitrag „ Plaue a.H.“ im fünften Band seiner „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, welcher 1889 erschien.

Zur Galerie Der Ortschronist Heiner Dröse ist Hobby-Historiker aus Leidenschaft und veröffentlichte unzählige Texte zur Geschichte Plaues.

Dass der heutige Brandenburger Ortsteil nichts von seiner Faszination verloren hat, betont Heiner Dröse gern. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der rastlose Plauer Ortschronist mit der Geschichte seines Wohnortes, der stets etwas Neues zu bieten hat: „Es passiert hier jeden Tag etwas“, sagt Dröse. „Wenn man Augen und Ohren offen hält, dann sieht man das.“

Ruheloser Ruheständler

Der 67-Jährige könne nicht einfach irgendwo sitzen und den Ruhestand genießen, er brauche den Druck und die Aufregung – „sonst vertrockne ich“, so der Hobby-Historiker. Als Rentner sehe er sich nicht. Und so ist Dröse als Mitglied des unabhängigen Bürgervereins Plaue nicht nur in das aktuelle Ortsgeschehen eingebunden, sondern als Ortschronist zudem mit der Geschichte Plaues bestens vertraut. Eine Tätigkeit, die sich erst im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Der Tontaubenschießstand im Plauer Schlosspark auf einer Ansichtskarte um 1920. Quelle: BLDAM

„Ich bin da so reingewachsen“, sagt Dröse. „Ich hatte seit jeher viel Kontakt zu den Bewohnern, dem Bürgerverein, zur Kirche und dem Plauer Schloss.“ Zu den Kontakten zählte auch der mittlerweile verstorbene Kurt Michel, der sich zuvor als ehrenamtlicher Chronist betätigt hatte.

„Der Kurt hatte immer tolle Geschichten parat und konnte zu jedem Haus hier etwas erzählen“, erinnert sich Dröse. „Wir sind oft durch den Ort gefahren, und haben uns Dinge angeschaut.“ Nach dem Tod Michels fragte daraufhin der Bürgerverein bei Dröse nach, ob dieser nicht die Aufgaben des Ortschronisten übernehmen wolle, da er sich schon immer für Geschichte interessiert habe.

Plauer seit 1997

Und das, obwohl Dröse erst seit 1997 in Plaue lebt. „Ich bin 1969 durch die Armee nach Brandenburg gekommen“, so der gebürtige Berliner. „Als dann der Dienst 1972 beendet war, blieb ich in der Havelstadt“. Kurz nach der Wende kaufte sich der Hobby-Historiker, der zwischenzeitlich als Kran- und LKW-Fahrer, im Kreisrat und als Meister der Lagerwirtschaft in Textil- und Kurzwaren arbeitete, seinen ersten Computer. „Die waren natürlich damals noch ganz anders“, sagt Dröse lachend. „Da musste man noch ganz viel Geduld mit den Teilen haben.“

Schnell lernte er das Grundwissen über den Umgang mit dem Computer und kam so in den Kontakt mit Bildbearbeitungsprogrammen. Durch das selbst angeeignete Wissen half Dröse dann 2002 zum ersten Mal beim jährlich erscheinenden Sonderheft zum Plauer Fischerjakobi. „Als Layouter habe ich die Artikel zur Historie Plaues im Heft angeordnet und bin so das erste Mal in Berührung mit der Geschichte des Ortes gekommen“, so Dröse, der mittlerweile auch die Plakate, Flyer und Eintrittskarten zum Fischerjakobi entwirft.

Ein Archiv im eigenen Heim

Aufgrund seiner Faszination für Geschichte begann Dröse dann selbst historische Materialien zu sammeln und schuf sich dadurch ein beachtliches Archiv mit Urkunden, die als Leihgabe zum Teil im Plauer Fischereimuseum ausgestellt sind, Zeitungsartikeln, alten Fotos und Ansichtskarten. An das Material kommt er dabei auf unterschiedlichste Art. So übergeben Dorfbewohner gerne Dokumente, die sie auf Dachböden fanden in der Hoffnung, dass diese für den Chronisten von Nutzen sein könnten.

Die Fischwirtschaft mit ihren Kähnen und Reusenstangen prägte über Jahrhunderte das Bild des märkischen Landstädtchens Plaue an der Havel. Hier auf einer Ansichtskarten aus der Zeit um 1930 mit der Plauer Brücke im Hintergrund. Quelle: Repro: Sammlung Hesse

Oftmals leistet jedoch auch der Zufall seinen Beitrag: „ Monika Schröter vom Plauer Hofladen überreichte mir unter anderem eine Mappe, die sie von einem Trödler erhalten hatte, der nicht wusste, was er damit anstellen soll“, sagt Dröse. „Wie sich herausstellte war diese gefüllt mit den originalen Bauplänen der Grundschule in Kirchmöser aus den 1930er-Jahren.“ Teile des Archivs bewahrt der Chronist in seinem Haus in Plaue auf.

Hier befindet sich auch sein sogenannter „Kreativraum“, in dem Dröse seine Texte zur Ortsgeschichte schreibt und wo auch seine unzähligen Veröffentlichungen wie beispielsweise Artikel für Brandenburger Tageszeitungen oder das Sonderheft zum Fischerjakobi und Pressemitteilungen entstehen. Ein Lieblingsthema hat er jedoch nicht.

Funde am Wegesrand

„Ich bin nur der Aufschreiber“, sagt Dröse, der bestrebt ist, all das, was er weiß, auch öffentlich zu machen. „Denn schließlich sollen die Menschen wissen, was früher los war“, so der Chronist.

Die Themen zu seinen Texten entstehen dabei oftmals spontan. So ging der rastlose Hobby-Historiker vor etwa drei Jahren durch Plaue spazieren. Auf dem Weg entdeckte Dröse dabei einen Gegenstand, der am Wegesrand aus der Erde ragte. Wie sich kurz darauf herausstellte, handelte es sich um einen Mühlstein.

„Dann forscht man nach, horcht sich um und ruckzuck findet man etwas“, erzählt Dröse. „Zwar gibt es noch eine Mühle in Plaue, bei genauerer Auseinandersetzung mit dem Thema stellte sich jedoch heraus, dass früher mehrere dieser Mühlen im Ort existierten.“ Daraufhin wurde kurzerhand ein historischer Spaziergang initiiert, auf dem Geschichtsinteressierte die ehemaligen Standorte dieser Mühlen besuchen konnten.

Dieser Ortsspaziergang entwickelte sich mittlerweile zur Tradition, die jedes Jahr begangen wird und jeweils ein spezielles Thema aus der Geschichte Plaues behandelt. „Geschichte ist ein Prozess, der immer noch anhält“, sagt Dröse. „Diese gilt es zu bewahren und zu notieren, das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben.“

Von Tobias Wagner