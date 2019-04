Brandenburg/H

Das Osterfeuer am Wiesenweg in Brandenburg darf stattfinden. Geplant ist es für Samstag um 16 Uhr. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) sagte der MAZ am Donnerstagnachmittag auf Anfrage, er sehe kein Risiko am Wiesenweg trotz der hohen Waldbrandgefahr, die derzeit herrsche.

„Es gibt auf der Festwiese keine Vegetation und Bebauung und der Untergrund ist aus Recyclingmaterial“, begründete das Scheller. Daher seien die Bedingungen dort ganz andere als etwa in vielen Dörfern.

Mittlerweile sagen immer mehr Ordnungsämter Osterfeuer angesichts der andauernden Trockenheit ab. Zuletzt untersagte die Stadt Bad Belzig das Entzünden aller Osterfeuer in ihren 14 Ortsteilen.

Von Marion von Imhoff