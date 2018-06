Kuhlowitz

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) wirbt für eine enge Zusammenarbeit des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit den Städten Brandenburg/Havel und Potsdam. „Das ist nötig und möglich, dazu bedarf es keiner Kreisgebietsreform“, sagte er.

Anlass war der Sommerempfang des Regionalcenters Potsdam/Potsdam-Mittelmark der Industrie- und Handelskammer. Er fand am Mittwochabend erstmals im Hohen Fläming statt. Der Paulinen-Hof Kuhlowitz bot das passende Ambiente.

Gemeinsames Dienstleisterbüro

Geht es nach Wolfgang Blasig sollten die drei Kommunen, womöglich auch noch das Havelland, ein gemeinsames Dienstleisterbüro bilden. Dessen Mitarbeiter könnten sich kompetent und direkt der gemeinsamen Wirtschaftsförderung widmen – einschließlich Schaffung von Infrastruktur, Digitalisierung und Personalgewinnung durch gezielte Arbeitsförderung.

Die konkrete Ausrichtung, Besetzung und Finanzierung sei noch mit den Gremien zu besprechen, so der Landrat. Immerhin kann er bereits auf positive Erfahrungen aus der Kampagne „Mehr Zukunft“ in der Gesundheitswirtschaft verweisen, die in Kooperation mit der Landeshauptstadt läuft.

TGZ in der Region halten

Dort wird seiner Einschätzung nach die Fortsetzung des Kurses gewiss auch abhängig vom Ausgang der Oberbürgermeisterwahl im September sein. „Ob sich ein Technologieunternehmen in Golm oder Teltow ansiedelt, kann hierzulande egal sein“, so Wolfgang Blasig. „Hauptsache, es wandert nicht nach Süddeutschland ab.“

Als „klares Bekenntnis zur Region“ wollte es Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Potsdam, verstanden wissen, dass die Veranstaltung diesmal vor den Toren von Bad Belzig stattfand.

Der Blick auf die Metropolenregion

Im Ausland werde Berlin-Brandenburg ohnehin als Metropolenregion wahrgenommen. Allerdings braucht es wohl noch Ausdauer. So wurde mit den etwa 70 Teilnehmern noch nicht der Zuspruch erreicht, den Vorgängerveranstaltungen in Potsdam und Umgebung zu verzeichnen hatten.

Der festliche Anlass ist mithin genutzt worden, um Firmenjubiläen zu würdigen. Urkunden gab es für das 90-jährige Bestehen der Bäckerei Exner (Beelitz), für 45 Jahre Forst- und Landschaftstechnik (Havelsee) und Fotoatelier Blumrich (Kleinmachnow) sowie für 20 Jahre Wachschutz Bernd Meier (Bad Belzig) und Textilwerkstatt Kathleen Dahl (Reetz)

Von René Gaffron