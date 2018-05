Brandenburg/H

Es gibt etwas Hoffnung für eine Renaturierung des Stuhlgrabens. Die Wiese am Havelufer südlich des Ortskerns von Neuendorf leidet unter akuter Staunässe, die Melioration funktioniert nicht mehr. Russische Soldaten haben zu DDR-Zeiten eine Überfahrt über den Graben gebaut, eingelassen waren zwei Betonrohre, die dem Ableiten von Wasser dienen sollten. Doch sind diese längst zusammengebrochen beziehungsweise zugesetzt, seit vielen Jahren bemühen sich die Neuendorfer um ein Lösen des Problems. Singvögel ließen sich nicht mehr auf der Wiese nieder, es gibt eine regelrechte Mückenplage, die Kühe der dort weidenden Herde stehen oft im Wasser. Verschiedene Behörden haben sich für unzuständig erklärt, die Stadtverwaltung ist es auch. In der Verantwortung steht der Wasser- und Bodenverband Untere Havel in Rathenow. Der kennt das Problem, hat aber kein Geld, um Altlasten zu beseitigen, die er nicht verursacht hat und die nicht in der Verbandssatzung beschrieben sind. Hier kann nun theoretisch die Stadt helfen. „Wir werden uns das anschauen. Wenn es mal wieder ein größeres Bauvorhaben in der Stadt gibt, für das ein Grünausgleich erforderlich ist, können wir lenken. Wenn die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht am Ort der Baumaßnahme möglich sind, können wir den Investor verpflichten, den Ausgleich an anderer Stelle vorzunehmen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Dann müsse eben der Graben renaturiert werden.

Die Stadt wird auch aktiv bezügliche des Areals der alten Elisabethhütte. Weil der derzeitige Besitzer nicht auffindbar ist, Schulden bei der Stadt aufgelaufen sind, etwa bei der Grundsteuer oder bei der Straßenreinigung, sowie Unklarheiten im Grundbuch bestehen, bemüht sich die Kommune, in den Besitz der Immobilie zu kommen. Das solle bis Jahresende geschehen. Es gebe ernsthafte Interessenten, die das Areal entwickeln wollen. Doch lohne es nicht ein Planungsverfahren in Gang zu setzen, so lange die potentiellen Investoren nicht in den Besitz der Fläche kommen.

Von André Wirsing