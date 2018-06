Brandenburg/H

Ein P+R-Tarif, teilweise höhere Parkgebühren in der Neustadt, Ausweiten des Anwohnerparkens und Zurückdrängen der Zwei-Stunden-Kurzzeitparkens – das sind die Maßnahmen, die im neuen Parkraumkonzept der Stadt umgesetzt werden sollen. In dieser Woche beginnt dazu die Diskussion in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung.

Zuvor gab es vier Jahre lang Untersuchungen durch das Verkehrsplanungsbüro Ivas aus Dresden, das faktisch alle Verkehrsuntersuchungen in der Stadt anstellt – offensichtlich seit Jahren ein Monopol hat. Sie sind auch beim Verkehrsentwicklungsplan und beim Nahverkehrsplan entscheidend involviert und hatten selbst Verkehrsuntersuchungen zum Packhof angestellt.

Umfangreiche Bestandserhebung seit 2014 Untersucht haben die Ivas-Verkehrsplaner 6500 Stellplätze auf 161 Straßenabschnitten im Innenstadtgebiet. Davon sind nur 22 Prozent gebührenpflichtig, 22 Prozent dem Kurzzeitparken vorbehalten, elf Prozent entfallen auf Mitarbeiter-/Kundenparkplätze, nur zwei Prozent auf reines Bewohnerparken. 43 Prozent aller Stellflächen sind bislang unbewirtschaftet. Knapp 1500 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum und in der Sankt-Annen-Galerie sind mit Parkgebühren belegt. Eine Staffelung gibt es bislang nicht. Etwa 85 Prozent der Einnahmen werden in der Innenstadt generiert, davon die Hälfte allein auf Neustädtischem- und Molkenmarkt.

So stellten sie beispielsweise fest, dass es mit Ausnahme der Bahnhofsvorstadt und der Altstadt in den Abendstunden keine flächendeckenden Parkraumdefizite gebe. „Diese könnten sich jedoch beim Eintreten der positiven Bevölkerungsprognosen für die Innenstadt zukünftig einstellen“, schreiben Dirk Ohm und Jan Schubert von Ivas. „Wenngleich kein generelles Stellplatzdefizit tagsüber in der Innenstadt festgestellt werden konnte, klagen die Bürger über eine kritische Parkraumsituation. Dies ist jedoch weniger ein Problem der Anzahl freier Stellplätze, sondern vielmehr der Auffindbarkeit dieser Plätze.“ Diese dürfte erschwert sein, denn in der Innenstadt können die allermeisten Stellplätze im öffentlichen Raum sowohl von Bewohnern als auch von Besuchern/Kunden genutzt werden. Dadurch konkurrieren diese beiden Nutzergruppen bei der Suche nach einem freien Parkplatz. Die Folgen sind eine schlechte Auffindbarkeit freier Stellplätze, lange Parksuchverkehre und allgemein der Eindruck einer problematischen Stellplatzsituation. Dies führe auch zu einer geringeren Wirtschaftlichkeit der Parkscheinautomaten.

Durch eine Neuordnung des Parkraumangebotes soll eine stärkere Entzerrung des Bewohner- und Kundenparkens in der Innenstadt erreicht werden. Die bestehende Mischnutzung wurde als einer der Hauptgründe für die wahrgenommene hohe Parkraumauslastung identifiziert. Künftig sollen in der Innenstadt bestimmte Parkplätze und Straßenzüge während der Bewirtschaftungszeiten ausschließlich Kunden- und Besuchern der Innenstadt vorgehalten werden, so dass diese freie Parkplätze von vornherein nur noch in diesen Bereich suchen müssen. Gleichzeitig sollen andere Straßenzüge vom Besucherparken befreit werden um einzelne Quartiere stärker vor Parksuchverkehr zu schützen.

Ein weiteres Problem sind die Parkgebühren- derzeit werden in allen Bereichen gebührenpflichtigen Parkens die gleichen Parkgebühren fällig. Zukünftig soll das Tarifsystem so weiterentwickelt werden, dass in den attraktivsten Parkbereichen eine kurze Parkdauer angestrebt wird, um die Stellplätze noch effizienter zu nutzen und somit die Erreichbarkeit der Innenstadt zu verbessern. Das heißt, in den ersten zwei Stunden bleibt es in der Neustadt bei 25 Cent je Viertelstunde, also ein Euro pro Stunde. Das ändert sich ab der dritten Stunde, da steigt die Gebühr auf 1,60 Euro. In einer weiteren Zone (Altstadt und Randbereiche) wird empfohlen, zusätzlich zu Kurzzeitparktarifen auch Tagestickets zum Preis von fünf Euro einzuführen. Für Berufspendler soll mit der Wiedereinführung des P&R-Parktarifs von zwei Euro ein attraktives Angebot am Rand der Innenstadt mit direktem Übergang zum ÖPNV geschaffen werden. So etwas gibt es bislang nur am Trauerberg, nur weiß es kaum einer, weil nicht darauf hingewiesen wird. Weitere P+R-Plätze könnten (wieder) der Nicolaiplatz sowie die Stellfläche vor dem Oberlandesgericht an der Magdeburger Straße sein.

„Mit dem Molkenmarkt und der Sankt-Annen-Galerie verfügt Brandenburg an der Havel an zwei seiner drei Hauptzufahrten der Innenstadt über einen leistungsfähigen Parkierungsschwerpunkt.“ Für Verkehre von Westen fehlt ein entsprechendes Pendant westlich der Steinstraße, an dem Zielverkehre bereits vor der Einfahrt ins Zentrum abgefangen werden könnten. Es wird daher empfohlen einen geeigneten Standort für ein Parkhaus westlich der Steinstraße zu finden. Das alte C&A-Kaufhaus entfällt wegen neuer Nutzung, denkbar wäre ein Standort hinter dem Bas-Gebäude in der Neuendorfer Straße.

Ebenso langfristig ist eine städtebauliche Aufwertung des Molkenmarktes und Neustädtischen Marktes zu sehen. In diesem Zusammenhang bieten sich die Einrichtung einer Tiefgarage unter dem Molkenmarkt und eine Konzentration des Kundenparkens in dieser Anlage an“, schreiben Ohm und Schubert.

Ganz wichtig – und auch kurzfristig umsetzbar – sei ein besseres Ausschildern der Stellflächen, gerade vom Zentrumsring aus. Auf den (wohl) auch in Zukunft kostenfreien Zentralparkplatz am Wiesenweg wird noch viel zu wenig hingewiesen.

Hier und an anderen Stellen empfiehlt sich auch eine elektronische Belegungsanzeige, um unnötige Suchverkehre von Beginn an auszuschließen.

Von André Wirsing