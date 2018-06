Brandenburg/H

„Wir werden die Politik in unserer Stadt auf Augenhöhe mitgestalten“, sagt der neue SPD-Unterbezirksvorsitzende Werner Jumpertz (68) nach seiner Wahl auf der SPD-Delegiertenkonferenz am Sonnabend (MAZ berichtete). Den Ort, den Jumpertz mit Augenhöhe definieren möchte, ist das Brandenburger Rathaus, die Stadtregierung.

Angebot an die CDU

Natürlich würden die Sozialdemokraten das Angebot machen, dort auch wieder Verantwortung zu übernehmen, sagt er im Gespräch mit der MAZ. Jumpertz, der schon seit Jahren dafür geworben hatte, sich einer Zusammenarbeit mit der CDU zu öffnen ohne sozialdemokratischen Wurzeln zu vergessen, geht noch weiter: „Wir werden der CDU ein klares Angebot machen, gemeinsam die Stadt nach vorn zu bringen.“ Und dafür sei es notwendig, auch in der Stadtregierung Fuß zu fassen, denn Opposition sei Mist und nur durch Mitverantwortung könne man die Entwicklung der Stadt wirklich gestalten.

Vorbereitung der Kommunalwahl

Jumpertz weiß, was dafür nötig ist. In elf Monaten ist Kommunalwahl und bisher ist seine Partei allenfalls mäßig aufgestellt, wenn sie mindestens den zweiten Platz in der Stadtverordnetenversammlung verteidigen will. „Wir müssen jetzt unsere Wahllisten mit guten Kandidaten besetzen. Ich bin da optimistisch.“ In den zurückliegenden Monaten hätten sich eine ganze Reihe junger Leute für die Parteiarbeit gemeldet. 25 Personen seien jetzt bei den Jusos organisiert. Die gelte es an die Hand zu nehmen und in die Verantwortung zu führen.

Mix aus Alten und Jungen

Der neue Vorstand sei ein guter Mix aus alt und jung. Mit Sonja Eichwede und Daniel Keip seien auch zwei jüngere Genossen vertreten. Die Wahl der SPD-Fraktionsvorsitzenden Britta Kornmesser zur Stellvertreterin mit 100 Prozent aller Stimmen sei für ihn „ein großartiges Zeichen“, dass auch die Partei die Fraktion enger einbinden will. Das sei eine Schwachstelle der zurückliegenden Jahre gewesen. Im Zorn zurück blicken will der frühere Verkehrsbetriebechef nicht.

Fehleranalyse kurz gemacht

Natürlich seien Fehler gemacht worden, die Außenwirkung der Partei sei ebenso reformbedürftig wie die interne und die externe Kommunikation. Doch darüber zu klagen, sei verschüttete Milch. Sicher hätte man den Umbruch viel früher einleiten müssen: Aber vor vier Jahren, als Werner Jumpertz erstmals als Parteichef gegen Holzschuher kandidierte, „da wollte man mich ja nicht einmal als Vize.“

Soziales als Kernkompetenz

Unterbezirksvorstand und Fraktion würden künftig das gemeinsame Kraftzentrum der SPD in der Stadt sein. Die Schwerpunkte, die die Stadt-SPD setzen werde und wolle sei in vielen Fragen deckungsgleich mit denen der CDU. Aber neben Stadtentwicklung, Nahverkehr, Bildung, Sport und Kultur werde und wolle die SPD „wieder das Soziale zur Kernkompetenz machen!“

Welche Rolle die SPD genau im Rathaus spielen wolle, lässt sich Jumpertz nicht entlocken. Nur: „Wir sind in der Stadtspitze bisher nicht mehr vertreten.“ Tatsächlich besetzen nur CDU und Linke Beigeordnetenposten. Nach der Kommunalwahl hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) angekündigt, der SVV – abhängig vom Wahlausgang – einen neuen Bürgermeister vorzuschlagen. Darauf, dann zum Zuge zu kommen, dürften die Sozialdemokraten spekulieren.

Aktive Mitbewerber

Doch die Hürden sind hoch. Eine ganze Reihe abtrünniger SPD-Genossen hat sich im Verein Büfübü versammelt und will ein ähnliches Ziel mit den FW erreichen. „Ich muss mir um sie keine Gedanken machen“, glaubt Jumpertz. Man werde mit allen Kräften in der SVV zusammenarbeiten, auch mit den FW. Einzige Ausnahme: Die AfD. Da sei die Beschlusslage der Landespartei eindeutig: „Keine Zusammenarbeit. Auf keiner Ebene.“

Von Benno Rougk