Brandenburg/H, Wiesenburg, Rathenow, Hoppenrade

Freunde der HipHop-, Rap-, R’n’B- und Latino-Musik kommen an diesem Freitagabend in der Fonte-Bar am Ufer der Havel in Brandenburg voll auf ihre Kosten. Ab 21 Uhr können dort die ganze Nacht lang Hüften geschwungen werden.

An den Decks steht bis in die frühen Morgenstunden DJ Styloop. Die Veranstaltung in der Nacht zu Samstag wird im Rahmen der Partyreihe „One Night in Havana“ organisiert.

Neujahrskonzert der Symphoniker

Das Brandenburger Theater lädt mit seinen Symphonikern an diesem Wochenende zum Neujahrskonzert. Unter der musikalischen Leitung und Moderation von GMD Peter Sommerer geben die Symphoniker den Takt für das Jahr 2019 an.

Die Brandenburger Symphoniker. Quelle: Rüdiger Böhme

Aufführungen finden statt am Samstag um 19.30 Uhr im Großen Haus, es folgen zwei weitere Termine am Sonntag um 15 sowie um 18.30 Uhr. Für die letztgenannten Veranstaltungen gibt es noch Karten zu erwerben, das Konzert am Samstagabend ist bereits restlos ausverkauft.

DJ-Duo legt im Turnerheim auf

Zum Tanzabend wird am Samstag ab 21 Uhr ins Turnerheim auf der Scholle eingeladen. Dann legt DJ Rene Blankenhorn gemeinsam mit seinem Sohn Hits der 80er, 90er und Nullerjahre auf. Der Eintritt beträgt zehn Euro inklusive Freigetränk.

André Rieu wird im Kino übertragen

Walzerkönig André Rieu kommt mit einem großen Event zurück ins Kino und wird seine Fans in aller Welt mit seinem Neujahrskonzert 2019 begeistern, das live im Rathaus von Sydney in Australien aufgezeichnet wird. Begleitet wird der Weltstar von seinem Johann-Strauss-Orchester. Es werden vor allem Musicalmelodien und klassische Stücke erklingen.

Das Concerthaus Kino in Brandenburg überträgt die Veranstaltung in einem Kinosaal. Los geht es am Sonntag um 17.15 Uhr in der Steinstraße. Die Tickets kosten ab 18,50 Euro und sind via www.cinemotion-kino.de erhältlich.

Zu einem Doppelkonzert wird an diesem Sonntag, 6. Januar, um 19 Uhr in Mals Scheune nach Wiesenburg eingeladen. Dann stehen gleich vier Künstler auf der Bühne.

Viola Livera und Bernhard Schwark Quelle: promo

Die junge Autorin Violeta Koleva aus Sofia, Bulgarien und der langjährige Improvisationsmusiker und Obertonsänger Miroslav Großer kombinieren ihre unterschiedlichen Arten im Umgang mit Klang, Wort und Stimme in einem gemeinsamen Fest der musikalisch begleiteten Poesie.

Für das Neujahrskonzertdes Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode am Samstag um 18 Uhr im Kulturzentrum Rathenow gibt es noch Restkarten. Diese können unter der 03385/519051 telefonisch bestellt werden. Das erste Konzert um 15 Uhr ist bereits ausverkauft.

Bei ihrer Europatournee kommen die Maxim Kowalew Don Kosaken am Samstag, 5. Januar, in der Kirche Hoppenrade ins Havelland. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das sakrale Programm beginnt um 15 Uhr.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Chorgesang und Soli sind in stetem Wechsel – von tiefen Bässen, tragendem Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre.

Von Philip Rißling