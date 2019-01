Brandenburg/H

Wer in der Innenstadt von Brandenburg/Havel einkaufen oder essen geht oder auch eine Veranstaltung besucht, findet das Stadtzentrum ziemlich gut. Das jedenfalls geht aus einer Befragung hervor, die das Institut für Handelsforschung Köln am Mittwoch veröffentlicht hat.

Dessen Ergebnisse haben am gleichen Tag die Stadt Brandenburg, die von ihr unterstützte Tourismusgesellschaft STG und die IHK Potsdam präsentiert.

116 deutsche Städte haben sich an der Passantenbefragung zum Thema „Vitale Innenstädte“ beteiligt und Geld investiert in die nun vorgelegten Ergebnisse. Diese liegen nun bezogen auf das Jahr 2018 vor in neun Städten im Land Brandenburg, darunter Brandenburg/Havel und Cottbus, nicht aber Potsdam und Frankfurt/Oder.

40 Prozent sind Gäste von außerhalb

Die Interviewer haben deutschlandweit rund 60.000 Passanten in den Stadtzentren befragt, wie sie die jeweils besuchte Innenstadt bewerten und was ihnen dabei wichtig ist. Die Interviews wurden bundesweit am 27. und 9. September 2018 geführt, einem Donnerstag und einen Samstag.

Für Brandenburg/Havel wurden 632 Befragungen ausgewertet, berichtet Martin Gräve, Handelsreferent bei der IHK Potsdam. 40 Prozent aller Befragten, die im Durchschnitt 47 Jahre alt waren, leben außerhalb der Stadt Brandenburg.

Fast zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) waren eigens zum Einkaufen in der Stadt unterwegs, 22 Prozent wollten ein Lokal aufsuchen und 7 Prozent waren Touristen, die Kultur- oder Freizeitangebote in die Innenstadt gelockt haben. Jeder Vierte hielt sich einfach deshalb in der City auf, weil er dort wohnt.

Besser als der Bundesdurchschnitt

Als Gesamtnote für Brandenburg/Havel haben die gut 600 befragten Menschen ein knappes Gut vergeben. Brandenburg liegt dabei mit dem Notenschnitt 2,3 besser als die Bundesdurchschnittsnote von 2,5.

Das Ambiente und Flair der Stadt erhielten die Note 2,3 (Bundesdurchschnitt 2,4). Der Brandenburger Einzelhandel schneidet mit Note 2,2 deutlich besser ab als die deutschen Innenstädte insgesamt, die auf 2,5 kommen. Was die Gastronomie angeht, erreicht die Stadt genau die deutsche Durchschnittsnote von 2,3.

Stadtverwaltung, STG und IHK haben sich die Überblicksergebnisse noch etwas detaillierter aufschlüsseln lassen. So erfahren sie aufgrund der Befragung, dass die meisten Leute das Zentrum gut mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr erreichen, nicht ganz so gut aber mit dem Fahrrad.

Parken nur ausreichend

Für ihre Parkmöglichkeiten erhielt Brandenburg/Havel nur ein „ausreichend“, während andere vergleichbar große Städte an dem Punkt besser fahren. Frauen von außerhalb hätten deutlich mehr wegen der Parkplätze geschimpft als Männer, die in der Stadt leben.

Thomas Krüger von der STG erklärt die Schlappe zum Teil damit, dass zum Zeitpunkt der Interviews die Parkdecks der Sankt-Annen-Galerie geschlossen waren. Er und Wirtschaftsfördererin Dorit Stawecki weisen auf etliche Punkte hin, in denen Brandenburg/Havel besser bewertet wird als etwa gleich große Städte.

Das gelte vor allem für den Einzelhandel in der Innenstadt, dem jeder Sechste sogar eine Eins gegeben habe. Besonders gut aufgehoben fühlen sich Einkäufer in der City, wenn sie Lebensmittel, Kleidung und Drogeriebedarf kaufen möchten. Weniger gut wird das Angebot im Hinblick auf Bücher sowie auf Wohnen, Einrichten und Dekoration beurteilt.

Nächste Umfrage in zwei Jahren

Das größte Lob für die Gastronomie kann die Bewirtung in der Sankt-Annen-Galerie vorweisen, auch die Gastronomie draußen wird gelobt. Die übrigen Lokale schneiden, ohne Ausreißer nach unten, auch ganz gut ab. Ein wenig herrscht ansonsten die Meinung vor, in Brandenburg sollte mehr los sein.

Was das Flair der City angeht, gibt es noch Luft nach oben in puncto Sauberkeit (Schulnote 2,5) und Sicherheit (3,0). Mit Sicherheit, so Krüger, sei vor allem die Verkehrssicherheit gemeint. Insgesamt ist Brandenburgs Innenstadt verglichen mit anderen ähnlich großen Städten an keiner Stelle Spitzenreiter.

Die Stadt Brandenburg hat sich nach Aussage ihres Oberbürgermeisters Steffen Scheller ( CDU) erstmals an dieser Befragung beteiligt, die alle zwei Jahre läuft.

Scheller will 2020 wieder mitmachen, um durch den dann möglichen Vergleich festzustellen, was sich gegenüber der Befragung 2018 verändert hat.

Von Jürgen Lauterbach