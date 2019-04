Brandenburg/H

Die Pflegenacht der Jedermann-Gruppe vor sieben Monaten mit Stargast Howard Carpendale und mehr als 1100 Beschäftigten der Gesundheits- und Pflegebranche vor gut sieben Monaten war ein Riesenerfolg. Doch großen Personalzulauf gebracht hat sie nicht, jedenfalls keinen messbaren, sagt Sven Rohde, Chef der Jedermann-Gruppe, mit etwas mehr als 500 Beschäftigten das größte privat geführte Unternehmen der Pflegebranche in der Stadt.

„Wir haben zwar ständig Bewerbungen und Einstellungen sind Tagesgeschäft, doch gab es keinen spürbaren Zulauf danach.“ Dennoch sei dieser Höhepunkt wichtig gewesen, schließlich gebe es für alle in der Branche beschäftigten auch ein Leben neben dem Beruf mit Familien, Sorgen und Wünschen. Dem habe man Rechnung tragen wollen. „Unsere Mitarbeiter verzichten auf einiges, dafür bieten wir ihnen einen menschlichen Umgang, gute und pünktliche Löhne, Prämien für besondere Leistungen und Verlässlichkeit. Der Rahmen für die verantwortungsvolle Arbeit muss einfach stimmen.“

Sven Rohde, Geschäftsführer der Jedermann-Gruppe. Quelle: HEIKE SCHULZE ONLINETEXTEREI

Die Politik habe es lange verschlafen, den Beruf attraktiv zu gestalten und rechtzeitig Voraussetzungen für das gewinnen von genügend Personal zu schaffen. „Jetzt tobt die Aufholjagd und alle spielen verrückt. Doch weder den Kliniken mit ihrem wettbewerbsverzerrenden Pflegestärkungsgesetz noch den privaten Diensten gelingt eine dauerhafte Entlastung. Das wird noch ein langer und quälender Prozess in den kommenden Jahren“, prognostiziert der Pflege-Profi. Die Dienste könnten dabei nicht alles leisten. Dabei müssten zudem die Familien von pflegebedürftigen Angehörigen noch mehr gestützt oder auch neue Wohnformen erleichtert werden.

Beim Gewinnen von neuem Personal sucht Rohde nicht wie manche Mitbewerber gezielt in Südostasien oder Osteuropa. „Ausländische Kräfte in großer Zahl sind für mich keine Alternative. Zudem arbeiten bereits Menschen aus 13 Nationen bei uns.“ Auch auf die so genannte Antritts- und Wechselprämie verzichte er weitgehend, setze diese nur punktuell in Einzelfällen ein. „Uns ist wichtig, dauerhaft gutes Geld zu zahlen. Zudem vergeben wir noch die so genannte Erfahrungszulage, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.“

Zudem sei Geld auch nicht alles, die jetzt tätige Y-Generation (zwischen 1980 und 2000 geborene Menschen) wolle beispielsweise Zeit für Familie und sich selbst. Deswegen ist Jedermann von 28 auf 32 Tage Jahresurlaub gegangen, was für das Unternehmen allein sechs Vollzeitstellen ausmacht. Für die etwa 30 in Leitungsfunktionen beschäftigten Mitarbeiter gibt es keine Anwesenheitspflicht, lediglich Qualitätsverpflichtungen. Rohde hat für sie sogar den aus DDR-Zeiten bekannten monatlichen Haushaltstag wieder eingeführt.

Schlimm sind dennoch die verbliebenen bürokratischen Hürden und sonstigen Auswüchse des Pflegenotstandes. „Wir erleben es doch beispielsweise an jedem Morgen, dass vor einem Eingang in Nord oder Hohenstücken sieben kleine Autos von verschiedenen Pflegediensten stehen, die etwas später alle wieder durch die halbe Stadt zu ihren jeweiligen nächsten Patienten fahren. Das ist so was von ineffizient, verstopft die Straßen und stiehlt uns Zeit. Irgendwann wird man nicht umhinkommen, für die Stadt Einzugsbereiche für die Stadt festzulegen, damit wir mit dem wenigen Personal effizient wirtschaften können“, fordert Rohde.

Zudem müsse der Schreibwahnsinn für die Dokumentation der Leistungen dringend entschlackt werden, am schlimmsten sei es in der Kurzzeitpflege. Da stünden Bürokratie und praktische Arbeit in keinem erträglichen Verhältnis mehr zueinander.

Dennoch: Eine Neuauflage der Pflegenacht denkbar? „Ja, aber nur mit allen Partnern aus Senioren- und Pflegezentrum SPZ, Klinikum, Marienkrankenhaus und anderen Pflegediensten. Es ist nur gemeinsam zu stemmen, das Dankeschön und die Wertschätzungsgeste an unsere Mitarbeiter. Alleine ist es nicht mehr zu schaffen, auch nicht für die Jedermann-Gruppe.“

Von André Wirsing