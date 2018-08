Brandenburg/H

Die Plauer wollen es wissen an diesem Sonnabend. Die Bürgerinitiative „Alte Plauer Brücke“ lädt am 25. August von 14.30 bis 17.30 Uhr auf das sanierungsbedürftige Bauwerk zum Brückenpicknick. Das Motto lautet: „Die längste Kaffeetafel Brandenburgs“.

„Wir sind gespannt, ob wir es schaffen, die Kaffeetafel um 15.30 Uhr voll zu bekommen“, sagt Udo Geiseler, Vize-Sprecher der Bürgerinitiative. Die Aktion in Plaue greift die Idee von Bürgerpicknicks Bürgerfrühstücksveranstaltungen auf, wie sie es zum Beispiel in Rathenow jährlich auf dem Märkischen Platz gibt oder in Potsdam mit dem Dinner „Ganz ins weiß“ vor dem Marstall.

Die Bürgerinitiative (BI) stellt die Sitzgelegenheiten auf der denkmalgeschützten Brücke zur Verfügung. Alle Gäste bringen ihre Verpflegung selbst mit, begegnen sich, essen, teilen und vor allem: Sie reden miteinander. „Das ist das Hauptziel“, versichert BI-Sprecher Hartmut Logemann. „Wir hoffen, dass möglichst viele Bürger und Urlauber aus Plaue, Brandenburg, Kirchmöser, Wusterwitz und der gesamten Region kommen.“

Informationen zur Sanierung

Die lockere Zusammenkunft bei Kaffee und Kuchen dient als gemütliches Plauderstündchen, die Veranstalter wollen ihren Gästen aber auch Informationen geben, wie es mit der Brücke weitergeht, für deren Sanierung das Land bekanntlich 1,8 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt hat.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) und Fachgruppenleiter Peter Reck werden Auskunft geben über den Sanierungsbedarf, die Reihenfolge der Bauabschnitte, die Auswirkungen auf die Schifffahrt sowie auf die Fußgänger und Radfahrer, welche die Brücke während der Arbeiten zeitweise entbehren müssen. Lautsprecher sollen sicher stellen, dass die Erklärungen auf der ganzen Brücke zu hören sind.

Baubeginn voraussichtlich im März

Die Stadt will die Bauarbeiten zum Jahresende ausschreiben, sodass ab etwa März gebaut werden kann. Wie lange die Brücke eine Baustelle sein wird, ist offen. Denn niemand weiß im Detail, in welchem Zustand sich Stahlträger und Gitterrost befinden. „Das lässt sich erst nach dem Sandstrahlen genau erkennen“, erklärt Reck.

Die Bürgerinitiative „Alte Plauer Brücke“ fand sich mit etwa 40 Bürgern Anfang 2017 zusammen, als Dirk Stieger von den Freien Wählern in der Stadtverordnetenversammlung fragte, ob man nicht das Stahlfachwerk der alten Brücke abreißen könne. Die BI vereinigt Menschen, Gruppen und Vereine, die sich seit Jahren für den Erhalt der Brücke engagieren.

Von Jürgen Lauterbach