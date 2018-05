Brandenburg/H

Der Brandenburger Polizei ist bisher noch kein Durchbruch in den Ermittlungen zu dem schwerwiegenden Überfall am 13. April am Hauptbahnhof gelungen, bei dem ein 15 Jahre alter Schüler schwer und sein ein Jahr jüngerer Freund leicht verletzt wurden.

Der verletzte Schüler hat die Klinik verlassen

Beide Jungen haben am Freitagabend mit ihren Familien und gut 80 weiteren Menschen an der anderthalbstündigen „Mahnwache“ gegen Gewalt teilgenommen.

Der am Kopf schwer verletzte Florian (15) hat das städtische Klinikum am Mittwoch verlassen. Die Demonstration ist friedlich verlaufen, ohne Reden und parteipolitische Akzente. Die einzelnen AfD-Mitglieder traten dort als Partei nicht in Erscheinung. Die siebenköpfige Ermittlungsgruppe arbeite weiter intensiv an der Aufklärung der gefährlichen Körperverletzung vom Hauptbahnhof und weiterer Raubstraftaten in der Brandenburger Innenstadt, versichert Polizeisprecher Heiko Schmidt auf Anfrage.

Noch kein Verdächtiger festgenommen

Schmidt: „Die vorliegenden Ermittlungsergebnisse führten jedoch bisher noch nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen, da sich die Nachweisführung unerwartet schwierig gestaltet.“

Der 15-jährige Florian (rechts) ist erst seit Mittwoch wieder aus dem Krankenhaus. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Brandenburger Polizei behalte jedoch die intensivierte Präsenz in der Innenstadt mit uniformierten und zivil gekleideten Beamten aufrecht und versuche damit, „neben anderen gefahrenabwehrenden Maßnahmen“ zu verhindern, dass derartige Straftaten erneut begangen werden. Der Leiter der Polizeiinspektion hatte sich vor knapp drei Wochen zuversichtlich geäußert, dass die Polizei zumindest den Fall am Hauptbahnhof aufklärt.

Die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe ist bei der Kriminalpolizei der Direktion West eingerichtet, die sehr schwere Straftaten bearbeitet. Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hatte bei der Polizei auf Aufklärung gedrängt – wegen der brutalen Angriffe auf Florian und Ricardo sowie auf die anderen Opfer. Florian sagt, es gehe ihm inzwischen ganz gut. Er könne sogar problemlos schlafen.

Von Jürgen Lauterbach