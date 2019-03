Brandenburg/H

Die Polizei geht mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit, um einen mutmaßlichen Schläger zu fassen. Die Straftat hat sich am 6. Dezember vorigen Jahres in der Willi-Sänger-Straße in Brandenburg ereignet. Aus einer Gruppe von vier Männern heraus wurde ein 40-jähriger Mann gegen 16.10 Uhr auf dem Bürgersteig zusammengeschlagen. Es geschah schräg gegenüber dem Nettomarkt. Als Polizisten eintrafen, waren die Täter geflohen. Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht. Auch ein Zahn wurde ihm ausgeschlagen.

So soll einer der Täter aussehen, der am 6. Dezember 2018 einen Mann in der Willi-Sänger-Straße in Brandenburg schwer verletzt hat. Quelle: Polizei

Die Tätergruppe soll arabisch ausgesehen haben, die Männer sind etwa 1,75 Meter groß. An der Nettokasse war der Überfallene zuvor der Gruppe in einen Streit geraten.

Die Männer warteten vor dem Geschäft auf den Brandenburger und griffen ihn nahe der Treppe zur Freilichtbühne am Marienberg an. Sie brachten ihr Opfer erst zu Boden. Dann traten sie auf den Mann ein. Ein Zeuge eilte den Angegriffenen zu Hilfe, wurde aber ebenfalls durch Schläge im Gesicht verletzt. Auch er ging zu Boden. Nach diesem Zeugen sucht die Polizei ebenfalls. Er war nach den Schlägen in Richtung Rathenower Straße gelaufen.

Die Kripo ermittelt gegen die Gruppe Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise an die Polizei unter 03381-5600.

Von MAZonline