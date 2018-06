Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Polizei sucht Opfer eines Rasers Ein 27-jähriger Opelfahrer ist am Montag durch die Brandenburger Fußgängerzone gerast. Der Mann wurde gefasst. Jetzt sucht die Polizei nach Menschen, die der Mann in Gefahr gebracht hat.

Polizisten haben den Raser in der Beckerstraße in Brandenburg gestellt. Der Mann war zuvor mit hohem Tempo durch die Fußgängerzone in der Hauptstraße gebrettert. Quelle: dpa-Zentralbild