Brandenburg/H

Noch immer fehlt von dem Angreifer jede Spur, der am 23. Januar um 21.15 Uhr in der Neuendorfer Straße in Brandenburg einen Mann überfallen hat. Dieser schob gerade mit einem Fahrrad seine Einkäufe nach Hause und wehrte sich mit einem gezielten Faustschlag, wodurch der Angreifer mit Nasenbluten zu Boden ging. Der Täter hatte zuvor Geldbörse und Handy des Opfers gefordert. Der Angreifer war in Begleitung zweier Männer. Alle drei flüchteten.

Nach der Beschreibung des Zeugen fertigte die Polizei dieses Phantombild an. So soll der gesuchte Straftäter aussehen. Quelle: Polizei

Nun sucht die Polizei nach dem Mann mit einem Phantombild. Gegen den Täter ermittelt die Polizei wegen räuberischer Erpressung.

Der Räuber soll 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug seine dunkelblonden Haare kurz geschnitten und darüber eine dunkle Wollmütze.

Hinweise an die Polizei unter 03381/5600 oder www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline