Brandenburg/H

Die Polizei warnt im Zusammenhang mit einem weiteren Autodiebstahl in Brandenburg an der Havel vor der Funktion „Keyless-go“. Über diese Funktion verfügt ein BMW X3, Baujahr 2016, den ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag von einer Auffahrt in Neuschmerzke gestohlen hat. Der Autobesitzer alarmierte gegen 4.45 Uhr die Polizei. Beamte der Polizeidirektion Ost entdeckten das sofort zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug rund eine Stunde später nahe Jacobsdorf im Landkreis Oder-Spree.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Täter verursachte daraufhin einen Unfall, bei dem das Fahrzeug in einen Graben schleuderte. Dem Mann gelang die Flucht.

Die Polizei warnt Halter von Autos mit der Keyless-go-Funktion davor, Schlüssel in der Nähe der Wohnungstür aufzubewahren. Das Funksignal sollte durch eine Aluminiumhülle abgeschirmt werden. Als Test sollt sich das Fahrzeug nicht einmal öffnen lassen, wenn der Halter mit dem abgeschirmten Schlüssel direkt neben dem Auto steht. „Dann haben auch Diebe mit dieser Technik keine Chance“, so ein Polizeisprecher.

Beim Aussteigen sollten die Halter auf Passanten mit Aktenkoffern in der Nähe achten. Es könnten Autodiebe sein. Zudem rät die Polizei, die Funktion Keyless-go deaktivieren zu lassen. Manchmal sei das durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste möglich, so der Sprecher.

Die Funktion ermöglicht es, ein Auto zu öffnen und zu starten, ohne den Schlüssel direkt zu benutzen.

Von MAZonline