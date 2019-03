Brandenburg/H

Ein 32 Jahre alter Brandenburger hat am Mittwochnachmittag in der Magdeburger Landstraße versucht, Elektronikartikel zu stehlen. Zufällig hielt sich in dem Geschäft auch ein Polizist auf, der frei hatte. Der Beamte beobachtete die Tat und stellte den Mann. Anschließend rief er in der Polizeiinspektion an. Diensthabende Kollegen nahmen den Täter anschließend mit zur Wache. Gegen den Mann erging Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

Von MAZonline