Brandenburg/H

„Die anfängliche Skepsis ist schnell verflogen“, sagt Thomas Krüger, Geschäftsführer der Brandenburger Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG). Er verbucht die Einführung der City-Schexs vor fünf Jahren als Erfolgsgeschichte.

Zusammen mit Jens-Uwe Oppenborn von der Brandenburger Bank, die von Beginn an zusammen mit der Wobra und den Stadtwerken die Entwicklung des Gutschein-Projekts unterstützt hat, fasste er die positive Entwicklung in Zahlen. „Inzwischen werden jährlich in den etwa 150 teilnehmenden Geschäften im Schnitt 100.000 Euro eingelöst.“

Positiver Trend abzulesen

Schon im April 2018 wurde die Halbe-Millionen-Marke für den Gesamtzeitraum seit der Einführung der City-Schexs überschritten. „Es lässt sich somit ein weiterhin ein positiver Trend ablesen, denn in jedem werden stetig steigende Zahlen abgesetzt“, sagt Krüger.

Die Gutscheine im EC-Karten-Format, die im Wert von fünf und zehn Euro in der Tourist-Information am Neustädtischen Markt, bei den Stadtwerken und bei der Brandenburger Bank zu haben sind, haben sich als Alternativwährung für die Stadt etabliert.

Geschäfte in der City stärken

„Das war auch der Grundgedanke bei der Einführung der City-Schexs. Der Internethandel ist natürlich die große Konkurrenz für den Einzelhandel in der Stadt und die Gutscheinkarten helfen dabei, Kunden in die Geschäfte der Innenstadt zu lenken“, sagt Krüger.

Die City-Schexs erfreuen sich auch aufgrund ihrer Motivgestaltung großer Beliebtheit. „Vor allem die Karten mit dem Waldmops von Loriot sind inzwischen zu einem kleinen Sammlerstück geworden“, sagt Krüger. Der weitaus größte Teil kommt aber in Umlauf. „Ostern, Jugendweihe, Konfirmation und die Einschulung sind besonders beliebte Anlässe, zu denen die City-Schexs verschenkt. Den größten Zulauf gibt es natürlich zu Weihnachten“, sagt Krüger.

Große Auswahl

Wer mit City-Schexs beschenkt wurde, habe durch die hohe Beteiligung verschiedener Geschäfte die Qual der Wahl. Blumenladen oder Bäcker, Kino oder Fitnessstudio, Frisör oder große Elektronikkette. „Da findet jeder etwas und die beteiligten Geschäfte können sich etwas von dem großen 100.000-Euro-schweren Kuchen abschneiden, der jedes Jahr durch die City-Schexs in der Stadt zu verteilen ist“, sagt Krüger.

Für die Händler läuft das Einlösen der City-Schexs ebenfalls schnell. Die Gutscheine werden bei der STG abgegeben und verrechnet. Spätestens 48 Stunden später ist das Geld auf dem Geschäftskonto verbucht.

Von Christine Lummert