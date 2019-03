Brandenburg/H

Für Noel Jäger geht der Wettbewerb „ Jugend forscht“ in die nächste Runde. Der 19-jährige Brandenburger entwickelte mit Paul Marius und Michael Schmidt einen intelligenten Briefkasten und ist Auszubildender bei den Heidelberger Druckmaschinen.

Smarter Briefkasten mit SMS-Benachrichtigung

Der smarte Briefkasten enthält eine Micro-Sim-Karte und registriert Bewegungen per Ultraschallsensor. „Dieses kleine Gerät verbindet sich bei einer Erfassung mit dem Funknetz und sendet eine Nachricht weiter, egal wo ich bin“, sagt der Brandenburger. So wisse er sofort, wann die Post ankommt.

Das maximale Fassungsvermögen des Briefkastens hat er aber noch nicht getestet. Auch ob die Post-Benachrichtigung per SMS ihn im Urlaub erreicht, will er noch herausfinden. Noel Jäger sucht noch einen Namen für sein Experiment.

51 Projekte in acht Fachgebieten

Insgesamt wurden 51 Projekte in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo-und Raumwissenschaften, Mathematik, Informatik, Physik und Technik im Technologie-und Gründerzentrum (TGZ) vorgestellt.

Erfolg hatten dabei auch die Brandenburger Tillmann Keiling und Jasmin Fischer. Sie sind bei ZF Getriebe Brandenburg Azubis im dritten Lehrjahr. Die angehenden Industriemechaniker präsentierten eine Blechauffangvorrichtung (BAV), mit der das Verletzungsrisiko im Arbeitsalltag reduziert und die Verformung von Blechen nach einem Aufprall vermieden werden soll.

„Unsere Vorrichtung ist eine Rutsche, die aus einem verzinkten Blech und einem Wagen besteht, der die Bleche auffängt“, sagte Keiling. Vor der Nutzung der BAV habe er sich öfter den Kopf gestoßen, als er ein Blech aufheben wollte. Doch das sei jetzt vorbei.

App soll kranken Patienten helfen

Tim-Lorenz Depping von der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) holte sich im Fachgebiet Mathematik/Informatik mit dem Projekt „MS Health“ den ersten Platz. Dabei soll eine Smartphone-App die Therapie von Patienten mit der Nervenerkrankung Multiple Sklerose begleiten.

So werden Erkenntnisse zur Gehfähigkeit und Bewegungskoordination, der Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Konzentration gemessen und ein Gang-und Gleichgewichtstest absolviert.

Besucher von „ Jugend forscht“ erfuhren auch, wie sich zuviel Hausstaub auf Computersysteme auswirkt, ob sich saurer Regen auf Kresse auswirkt und wie sich Waschmittel auf die Umwelt auswirken.

Fächerübergreifend wurden 16 Regionalsieger gekürt, die in die nächste Runde zum Landeswettbewerb aufrücken. Dieser findet dann am 2. und 3. April in Schwarzheide statt.

Von André Großmann