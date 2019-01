Brandenburg/H

Der Bürgerverein Pro Kirchmöser e.V. wird bei den kommenden Kommunalwahlen im Mai nicht erneut antreten.

„Wir wollen uns weiter für den Ortsteil engagieren, aber wir sind nur noch fünf aktive Mitglieder. Da bekommen wir nicht einmal eine Liste zusammen. Ich hoffe, dass wir bald auch wieder mehr sind“, sagt Ortsvorsteherin Ines Budick, die derzeit auch die einzige Stadtverordnete von Pro Kirchmöser ist. Gleichwohl will sie sich zur Wahl erneut um das Amt der Ortsvorsteherin bewerben.

Ihre Motivation dazu lasse sich leicht erklären: „Der Stolz auf das Erreichte und der Wille, alle anderen Ziele noch umzusetzen.“ Amtsvorgänger Magnus Hoffmann haben einiges angeschoben, wie den Erhalt der Grundschule und der Berufsorientierten Schule BOS, die Öffnung Unter den Platanen, Verkehrssicherungsmaßnahmen wie die Baken am Lankenweg oder das Blindenleitsystem. Lehrerin Ines Budick engagiert sich zudem im Elternverein „Zukunft für Kinder“. Es gebe allerdings noch viel zu tun. „Wenn ich in der Diskussion um den Lokalen Teilhabeplan Streit darüber höre, ob die Bordsteinkante einen oder drei Zentimeter höher gesetzt werden muss, und mir gleichzeitig die fast unpassierbaren Gehwege in der Gottschalksiedlung ansehe, weiß ich, was wichtiger ist. Auch in Kirchmöser West oder in der Schulstraße gibt es Handlungsbedarf.“ Einiges sei erreicht worden, beispielsweise mit einem verbesserten Personennahverkehr. Neue Modelle wie ein Stadtteilbus als Zubringer zur Linie E werden diskutiert.

Auch das Thema Wohnen sei spannend. Es gibt kaum Abwanderung, dennoch schrumpft die Einwohnerzahl, weil es zu wenig Bauplätze gibt. „Ich bekomme Dutzende Anfragen von Zuzugswilligen, weil Kirchmöser auch ein lebenswerter Ortsteil ist mit zwei Kitas, Zwei Schulen und bezahlbarem Wohnraum.“ Es sei gut, dass nun Voraussetzungen für den Wohnungsbau im Ort geschaffen würden.

Die Stimmung im Ort sei nicht schlecht, mit dem Bürgerverein will Ines Budick Begonnenes fortführen wie das Kirchmöserfest, das Fest der Chöre oder das Weihnachtstheater.

Sie wird Konkurrenz haben im Rennen um das Ortsvorsteher-Amt. Die SPD wird Carsten Eichmüller nominieren, ob die Freien Wähler vielleicht Volker Kordaß ins Rennen schicken, ist noch nicht klar. Die Amtsinhaberin sieht es gelassen. „Die Kirchmöseraner sind dankbare Bürger, ich pflege auch ein gutes Verhältnis zur Stadtverwaltung.“ Im Übrigen gelte ihr Lebensmotto: „Unterschätze nie einen Menschen, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen!“

Von André Wirsing