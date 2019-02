Brandenburg/H

„Hälfte/Hälfte – ganz einfach“ lautet das Motto der 29. Brandenburgischen Frauenwoche – auch in der Stadt Brandenburg. „Obwohl sie mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind Macht, Zeit und Einkommen auch im Jahr 2019 ungleich verteilt“, beschreibt Brandenburgs Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe die Lage von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft.

In der Frauenwoche soll ab dem 1. März bei verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen diskutiert werden, woran es noch hakt. „Traditionell beginnen wir mit der Festveranstaltung und der Frauenpreisverleihung“, so Köppe.

Energie tanken im Krugpark

Diese finden am Freitag, 1. März, ab 14 Uhr im Naturschutzzentrum Krugpark statt. Zuvor besteht von 10 bis 12 Uhr bereits die Möglichkeit bei einer Schnuppertour durch den Krugpark Energie zu tanken. Beim Spaziergang durch den Wald werden alle Sinne geweckt, die ersten Frühblüher entdeckt und dem Gesang der Vögel gelauscht.

Auch sonst bietet die Frauenwoche in Brandenburg dank der Mitwirkung verschiedener Akteure ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. So kommt es am Samstag, 2. März, von 11 bis 17 Uhr im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses zu einem Frauenkleidermarkt XXL, präsentiert vom Verein „Die Altstädter“.

Konzert, Vortrag und Filmvorführung

Ein vergnüglich-reizvolles Varieté-Konzert spielen am Mittwoch, 6. März, ab 20 Uhr die Musikerinnen Katharina Burges und Sara Pieper in der Theaterklause. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mädchen und Jungen werden am Samstag, 9. März, im Café Contact betrachtet. Ein Vortrag zum Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge steht am Montag, 11. März, im Programm. Er beginnt um 13 Uhr im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses.

Auf dem Campus der Technischen Hochschule Brandenburg findet am Donnerstag, 14. März, ferner ein Filmabend statt. Gezeigt wird ab 17 Uhr „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“. Nach der Filmvorführung gibt es Fingerfood und nette Gespräche in angenehmer Atmosphäre.

Sportlicher Abschluss beim Brandenburger Frauenlauf

Zum Abschluss der Brandenburgischen Frauenwoche geht es am Samstag, 30. März, sportlich zu. „Der Brandenburger Frauen- und Bambinilauf geht unter dem Motto ’Frauen laufen für Frauen’ in die nächste Runde“, sagt Kornelia Köppe. Der Startschuss erfolgt um 10 Uhr an der Friedenwarte auf dem Marienberg.

Weitere Informationen und das gesamte Programm findet man auf der Internetseite der Stadt Brandenburg.

Von Norman Giese