Brandenburg/H

Nachdem CDU und Freie Wähler ( FW) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit ihrer Mehrheit verhindert haben, dass Mittel zum Erhalt des Slawendorfes im Haushalt der Stadt für die kommenden Jahre eingestellt werden, wird der Protest immer lauter. Die Sorge der Initiative „Pro Slawendorf“: Die Politik will das Dorf im Herzen der Stadt verfallen lassen um dann Platz für einen Hotelbau zu bekommen.

In der Tat wurde Geld nur dafür bewilligt, das Areal von der alten Saldria bis zum Slawendorf auf Antrag der FW zu überplanen, während gleichzeitig alle Pläne zur Unterstützung des Dorfes abgeschmettert wurden.

Andreas von Wertheim, der die Proteste organisiert und bündelt, macht jetzt mobil. Er und die Initiative befürchten, „dass das Herunterwirtschaften des Slawendorfes zugunsten womöglich anderweitiger Pläne“ der Lokalpolitik geplant sei. Bereits am Mittwoch, 3. April 2019 um 17 Uhr wollen die Slawendorf-Unterstützer auf dem Altstädtischen Markt vor dem Rathaus demonstrieren.

Inititiave besteht seit Januar

Seit Mitte Januar wirbt Andreas von Wertheim, der die Initiative Pro Slawendorf ins Leben gerufen hat, für den Erhalt des bei Familien beliebten Ortes. Zuvor war bekannt geworden, „dass es Stadtpolitiker gibt, welche sich den Abriss des Slawendorfs zugunsten eines Hotelbaus am jetzigen Standort vorstellen könnten“, so Wertheim.

Bereits seit dem Start der Initiative sammeln die Unterstützer in der Bürgerschaft an verschiedenen Stellen Unterschriften, mit denen ein Votum für das Slawendorf am aktuellen Standort und der Weiterbetrieb gesichert werden sollen. Wertheim hat, wie er sagt, beim Sammeln der Unterschriften mit etwa rund 500 Bürgern gesprochen, um zu erfahren, was diese über die Pläne des möglichen Abrisses zu Gunsten eines Hotelbaus denken.

Für den Erhalt am aktuellen Standort

„Das Ergebnis dieser Diskussionen ist klar: Die Bürger unserer Stadt lieben ihr Slawendorf. Mit Ausnahme von fünf Personen, votierte der Souverän für den Erhalt und den Betrieb des Slawendorfs am aktuellen Standort“, schreibt er.

In den Gesprächen wurden aus der Bevölkerung gute Argumente und Ideen eingebracht. Unterstützung erfährt die Initiative aus vielen Richtungen. Erst am Wochenende übergab beispielsweise die SPD mehrere hundert Unterschriften. Zu der Demo am Mittwoch lädt die Initiative nun zum Platz vor dem Rathaus ein und hofft auf breite Unterstützung.

Von Benno Rougk