Fing weg von Glückspielautomaten! Hätten sie diese Binse erst genommen, wäre der Samstagabend für zwei Brandenburger vermutlich fiel ruhiger und ohne Blessuren im Gesicht verlaufen. So aber endete er in einer wilden Prügelei zwischen zwei kräftig angetrunkenen Brandenburgern (32 und 36 Jahre).

Gegen 20.30 Uhr gerieten die beiden alkoholisierten Männer Samstag in einer Gaststätte in der Sophienstraße in Streit. Nach den der Polizei vorliegenden Erkenntnissen kam es zwischen den beiden zunächst an einem Geldspielautomaten zu lauten verbalen Auseinandersetzungen. Damit hielten sich die beiden Streithähne aber nicht lange auf: In der Folge flogen vier Fäuste. Beide Raufbolde erlitten leichte Verletzungen, die durch die eilige herbeigerufenen Rettungskräfte wenig später ambulant behandelt wurden. Bei der Prügelei wurde der Geldspielautomat stark beschädigt.

Die Polizei nahm vor Ort Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung und Sachbeschädigung auf. Ob und in welchem Umfang der Automat noch Gewinne ausschüttete, ist nicht bekannt.

