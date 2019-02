Weitere Veranstaltungen des BKC: Kinderkarneval am 21. Februar ab 10.01 Uhr, 3. Prunksitzung am 22. Februar ab 20.01 Uhr, 4. Prunksitzung am 23. Februar ab 19.31 Uhr, Familiensitzung am 24. Februar ab 15.01 Uhr, Weibersitzung am 28. Februar ab 20.01 Uhr, 5. Prunksitzung am 1. März 20.01 Uhr, Galasitzung am 2. März ab 19.31 Uhr und Rosenmontagsparty am 4. März ab 20.01 Uhr.

Termine des KCH: „Kerle“val verrückt am 23. Februar ab 20.10 Uhr, Prunksitzung am 23. Februar ab 19.30 Uhr, Galasitzung am 2. März ab 19.30 Uhr, Kinderkarneval am 4. März ab 9 Uhr und Rosenmontagssitzung am 4. März ab 21.01 Uhr.

Mehr Informationen und Karten unter www.bkc1964ev.de und www.havelnarren.de