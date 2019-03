Berlin/Brandenburg/H

30.000 Euro Schmerzensgeld ihres Peinigers sind das Trostpflaster für die junge Frau aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, die seit dem Sturz vom Balkon am 6. Mai 2018 querschnittsgelähmt ist.

MAZ-Leser kennen die 30-Jährige, weil sie vom Spendengeld der vergangenen Sterntaleraktion ein sogenanntes Handbike bekommen hat. Dieses Gerät hat einen Motor, kann am Rollstuhl befestigt werden und verhilft der jungen Mutter in ihrem Unglück zu etwas mehr Beweglichkeit im Alltag.

An diesem Dienstag steht der Ex-Ehemann (32) der behinderten Frau vor Gericht, der laut Staatsanwalt einen Großteil Schuld an dem Sturz vom Balkon trägt. Angeklagt ist die gefährliche Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tiergarten, weil die Tat in Berlin geschehen ist.

Aussage des Opfers wird nicht gebraucht

In der Verhandlung wird in erster Linie darüber gesprochen, wie der Täter das Geschehen an jenem sonnigen Sonntagabend erlebt hat. Hinzu kommen einige teils widersprüchliche Zeugenaussagen.

Das Amtsgericht Tiergarten entschied auf eine Bewährungsstrafe für den Mann, vor dem seine Ex-Frau nach erheblichen Misshandlungen auf den Balkon flüchtete und dort in die Tiefe stürzte. Quelle: Jürgen Lauterbach

Weil der Ex-Ehemann am Ende wesentliche Teile der Anklage in einem nichtöffentlichen Teil des Prozesses gesteht, kommen Richter, Schöffen und Anwälte zu dem Schluss, dass die Aussage des Opfers für den Ausgang des Verfahrens nicht gebraucht wird.

Die junge Frau darf nur berichten, dass ihre Behinderung unheilbar ist, sie weitere schwere Folgeschäden davon getragen hat, sie nun von Pflegegeld und Hartz IV lebt und geprüft wird, ob sie erwerbsfähig werden wird.

Geschlagen und gewürgt: Lebensgefahr

Die Körperverletzung, die der geschiedene Mann einräumt, besteht darin, dass er sein Opfer im lautstarken Streit mit dem Opfer geschlagen, getreten und gewürgt. Nach Einschätzung des Richters bestand Lebensgefahr.

Nachdem er sie heftig gewürgt hat, flüchtet die Frau in ihrer Panik schreiend auf den Balkon und versucht, ihrem Peiniger dort zu entkommen. Sie klettert über das Geländer, steht auf der schmalen Brüstung, hat den Nachbarbalkon als Ausweg vor Augen.

Womöglich verwehrte ihr einstiger Mann durch seine Anwesenheit, dass sie sich zurück getraut hätte. Gesichert ist dies wegen widersprüchlicher Zeugenaussagen aber nicht. Sie fürchtet jedenfalls, dass er erneut auf sie losgeht.

Panik auf dem Balkon

Beim Versuch, sich in Sicherheit zu bringen, verliert die panische junge Frau, die sich heute an keine Einzelheiten erinnert, den Halt. Vor den Augen mehrerer Zeugen stürzt sie von der dritten Etage in die Tiefe.

Durch den Aufprall auf dem Boden hat die junge Frau eine unheilbare Querschnittslähmung erlitten. Die Aussicht, je wieder wenigstens ein paar Schritte laufen zu können, sind äußerst vage. Sicher ist, dass sie ihr Leben lang die Folgen dieses Streits tragen muss.

„Ich habe das nicht gewollt“, versichert der Angeklagte. Dem nicht vorbestraften, nun wegen schwerer Körperverletzung verurteilten Angeklagte bleibt ein Aufenthalt im Gefängnis erspart, denn der Richter und die beiden Schöffen erkennen auf eine Bewährungsstrafe.

50.000 oder 30.000 Euro Schmerzensgeld

20.000 Euro Schmerzensgeld kann der junge Mann außerdem sparen, wenn er bis Anfang Mai 2020 einen Betrag von 30.000 Euro Schmerzensgeld an seine frühere Frau bezahlt. Nur wenn er säumig ist, muss er 50.000 Euro aufbringen.

Das Gericht nennt die Folgen für die Frau zwar „massiv“, hält dem Angeklagten aber zugute, dass er bisher unbescholten sei, eine Schuld eingestehe, den Sturz nicht beabsichtigt und sich zur Schmerzensgeldzahlung bereit erklärt habe. Zudem zeige er mit der Fürsorge für die gemeinsamen beiden Söhne eine „gefestigte Persönlichkeit“ und habe daher eine „günstigen Prognose“.

Gerechtigkeit ist schwierig

Der vorsitzende Richter räumt ein, dass es in Fällen wie diesen schwierig sei, den Beteiligten zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Zumal das Opfer ihr Leben lang gezeichnet sein wird.

Und wie findet das Opfer den Ausgang des Strafprozesses? „Ich finde die Strafe nicht ausreichend“, sagt sie in ihrem Rollstuhl sitzend, während ihr Ex-Mann seiner Wege geht.

Von Jürgen Lauterbach