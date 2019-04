Brandenburg/H

Ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer hat bei einem Unfall am Dienstag um 7.30 Uhr in der Venise-Gosnat-Straße in Brandenburg schwere Verletzungen erlitten. Ein Nissan-Fahrer hatte ihm in der Einmündung zur Karl-Marx-Straße die Vorfahrt genommen.

Der 54-jährige Autofahrer touchierte beim Rechtsabbiegen das Rad, woraufhin der 33-Jährige stürzte. Rettungssanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus.

Von MAZonline