Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Radfahrer rammt Kinderwagen – Säugling verletzt Eine Verkettung unglücklicher Umstände: Weil ein Radfahrer die an einem Kinderwagen verknotete Hundeleine nicht rechtzeitig sah, kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Am Heineufer in Brandenburg an der Havel ereignete sich am Sonnabend der Unfall. Quelle: Christin Iffert