Brandenburg/Havel

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch um 17 Uhr in der Göttiner Straße in Brandenburg an der Havel einem Fußgänger ausgewichen. In der Folge verlor die 59-Jährige die Kontrolle über das Rad und prallte gegen einen Renault.

Radfahrerin erleidet schwere Verletzungen

Dadurch stürzte die Radlerin und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass Rettungssanitäter sie in ein Krankenhaus bringen musste. Das Fahrrad war nicht mehr fahrtüchtig.

Von MAZonline