Brandenburg/H

Zwei Radfahrer sind in der Brielower Landstraße im Brandenburger Stadtteil Nord aneinander geraten. Dabei trat ein bislang unbekannter Mann seinem 74-jährigen Kontrahenten während der Fahrt zweimal gegen den linken Oberschenkel.

Senior verliert das Gleichgewicht

Der Senior verlor das Gleichgewicht, geriet ins Schlingern und kam schließlich vom Radweg auf den Grünstreifen ab und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich nach Polizeiangaben.

Der Angreifer fuhr davon und ließ den verletzten Mann einfach auf der Straße liegen. Vorher soll es zwischen den beiden Radlern zu einem Streit gekommen sein, als sie sich in der Brielower Landstraße begegneten.

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag vergangener Woche gegen 11.30 Uhr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Kripo ermittle in dem Fall und suche Zeugen. Der Unbekannte soll 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß und kräftig sein. Er trug laut Polizei ein graue Strickmütze und eine graue Jacke sowie eine dunkle Hose.

Hinweise an die Polizei unter 03381/5600 oder im Bürgerprotal www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ