Eine 37-jährige Radfahrerin liegt nach einem Unfall am Dienstagnachmittag an der Magdeburger Landstraße in Brandenburg mit Rippenbrüchen im Krankenhaus. Eine 61-jährige Toyota-Fahrerin hatte gegen 16.20 Uhr die Frau beim Abbiegen von der Magdeburger Landstraße in die Bayernstraße übersehen.

Die Radlerin stürzte beim Zusammenstoß und erlitt neben den Brüchen auch Prellungen. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 2000 Euro.

Von MAZonline