Brandenburg/H

Kostüme, Spaß und viel Getöse: Vom Räuberhauptmann bis zur Prinzessin hatten sich hunderte Brandenburger Kinder verkleidet, um das Brandenburger Theater für ihren Karneval beim BKC zu übernehmen. Zu überhören waren die kleinen Jecken auch nicht. Aber wer von den Erwachsenen so zum Mitmachen und Toben aufgefordert wird, der darf ruhig ausgelassen sein.

Wie in jedem Jahr veranstaltete der BKC am Donnerstag wieder seinen beliebten Kinderkarneval.

Elferrat und Gardetänze

Natürlich durften Elferrat, Prinzenpaare, Moderatoren und Gardetänze auch bei den Kleinen nicht fehlen. Doch die Erwachsenen BKC-Akteure hatten an

diesem Tag nur eine Nebenrolle, denn die Kinder waren an der Macht. So regierte das Kinderprinzenpaar gemeinsam mit einem Kinderelferrat.

Gemeinsam wurde gespielt, getanzt und gesungen. Und es flogen die Bonbons nur so durch die Luft, die emsig von den Kindern eingefangen oder einfach nur bequem vom Boden aufgesammelt wurden. Ebenso durften Pfannkuchen nicht fehlen und die Mütter und Väter hatten nicht selten alle Mühe, ihre Lieblinge im Getöse wiederzufinden.

Besondere Gäste beim Kinderkarneval

Aber in diesem Jahr hatten die Karnevalisten besondere Gäste. Die beiden Morgenmoderatoren Christina und Tobi von Radio Teddy waren zu Gast. Und Christina sollte mit der grünen Garde als „Promi-Funkenmariechen“ auftreten und so eine Wette einlösen. Ihr Kollege Tobi hatte sie siegessicher dazu herausgefordert, denn er glaubte, Christina schafft es nicht als Funkenmariechen in einer Tanzgarde auf der Bühne zu tanzen.

Doch in der zierlichen 1,55-Meter-Frau hatte sich der Herausforderer getäuscht, denn am Donnerstag stand sie mit der Grünen Garde des BKC auf der Bühne des Großen Hauses im Brandenburger Theater und tanzte beim Kinderkarneval ordentlich mit. Mit sichtlich viel Spaß. Wenn auch nicht alles wirklich klappte, so erfüllte sie ihre Aufgabe und war begeistert. „Es hat mir super viel Spaß gemacht und alle Achtung davor, was die Mädchen alle können müssen“, erzählt Christina hinterher noch völlig außer Atem.

Schon als Kind Ballett getanzt

Obwohl sie selbst schon als Kind im Ballett tanzte und später als Cheerleaderin auftrat, war der Gardetanz für sie eine völlig neue Erfahrung. Besonders beeindruckt war die Moderatorin davon, was die Gardetänzerinnen alles können müssen. „Man muss auf so vieles achten, das Lächeln, die Arme oder Beine immer im gleichen Takt heben und vor allem auch in einer Linie zu sein. Das erfordert viel Disziplin und Training“, sagte sie.

Für Christina gab es nur die kurze Aufwärmung vor dem Auftritt und eine Woche zuvor eine Trainingsstunde, um überhaupt mitmachen zu können. Dafür und vor allem für die Geduld und Bereitschaft, dass sie mitmachen durfte, dankte sie den Trainerinnen, den Gardemädchen und dem BKC. „Alle waren sehr geduldig mit mir und haben auf mich geachtet.“

Neben der tollen Erfahrung ihres ersten Auftrittes als Funkenmariechen hat ihr das Kostüm besonders gut gefallen. So gab es nicht nur für die Kinder einen riesigen Spaß am Vormittag, sondern Christina gewann ihren Wettstreit und kann nun ihren Kollegen Tobi herausfordern.

Von Rüdiger Böhme