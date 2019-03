Brandenburg/H

Drei Randalierer sind am Donnerstag gegen 2.45 Uhr durch die Brandenburger Innenstadt gezogen und haben dabei an mehreren Stellen Straßen mit Mülltonnen und Fahrradständern blockiert. In der Dunkelheit waren diese Gegenstände kaum zu sehen. Glücklicherweise wurde nach Polizeiangaben offenbar niemand verletzt.

In der Hauptstraße räumten herbeigerufene Polizisten Mülltonnen und eine Warnleuchte zur Seite. Wenig später zogen die drei offenbar betrunkenen Täter in der Steinstraße einen Fahrradständer auf die Fahrbahn. Dieser verkeilte sich in den Schienen. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Die Polizei sucht nun nach drei Männern zwischen 20 und 25 Jahren. Sie bittet zudem Zeugen sich zu melden, sofern diese durch die Straßenblockaden in Gefahr geraten seien.

Hinweise an die Polizei unter 03381-5600 oder www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline