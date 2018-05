Brandenburg/H

Nur wenige deutschsprachige Musiker polarisieren innerhalb der eigenen Szene so stark wie der Rapper Money Boy. Sein Auftritt am Samstag im Haus der Offiziere (HdO) in Brandenburg an der Havel machte da keine Ausnahme. Der Österreicher hinterließ nach seiner Show nicht nur zufriedene Fans, sondern auch verärgerte Gäste.

„Das ist unser Versuch, mal wieder etwas in Brandenburg zu erreichen“, sagt Andreas Walz, HdO-Urgestein und Geschäftsführer der Jugendkulturfabrik. „Es ist wichtig zu zeigen, dass hier auch große Namen auftreten können.“ Somit wolle man auch Leute aus dem Umland in die Havelstadt locken. Alleine auf Facebook zählte die Veranstaltung über 330 Zusagen. Schlussendlich wurden es jedoch nur etwa 150 Gäste die den Weg in die Magdeburger Straße fanden. „Wir haben definitiv mit mehr gerechnet“, sagt Walz sichtlich enttäuscht.

Jugendsprache mit geprägt

Dabei ist Money Boy kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil. Selbst wer noch nie etwas von dem Künstler selbst gehört hat, hörte höchstwahrscheinlich von den von ihm geprägten Begrifflichkeiten wie „Gönn dir“, „vong“ oder „Swag“. Also Begriffen, die der Wiener Rapper, der eigentlich Sebastian Meisinger heißt, erfunden oder bekannt gemacht hat.

Mit „i bims“, dem offiziellen Jugendwort des Jahres 2017, prägte er die deutsche Jugendsprache. Das aktuelle Musikvideo des Künstlers auf Youtube mit dem Titel „Monte Carlo“ zählt zudem über sechs Millionen Aufrufe. In diesem wirft Money Boy einmal mehr mit HipHop-Klischees um sich – Ferraris, Drogen und jeder Menge Geld.

Autos, Drogen, Geld

Er ist eine Kunstfigur, die bereits Überzeichnetes überzeichnet. Das kommt nicht bei jedem an. Seine Fans feiern ihn jedoch für genau das. „Money Boy ist vielleicht weniger wegen seiner Texte ernstzunehmen, als viel mehr wegen der Qualität seiner Produktion“, sagt Sören Beck (21) und Fan der ersten Stunde. „Man sollte sich selbst nicht so ernst nehmen, und einfach eine gute Zeit haben“. Der junge Brandenburger wurde nicht enttäuscht.

Nach dem Auftritt der Lokalpatrioten der Miyagi Gang, die ebenfalls mit den bekannten Stereotypen des Raps spielen - also Ferraris, Drogen und jede Menge Geld - war das Publikum gut vorbereitet auf den Hauptact des Abends.

„Wir uns aber nicht unterkriegen!“

Gemeinsam mit Freund und Rapper Hustensaft Jüngling brachte Money Boy die bereits gute Stimmung dann noch zum Überkochen. Zu alten und neuen Songs ging es vor der Bühne heiß her.

So heiß, dass es nur wenigen auffiel, wie sehr und häufig Money Boy das Playback am Abend nutzte. Gleichwohl blieb es nicht unbemerkt. Dass der Musiker nur wenig selbst rappte, veranlasste einige Gäste sogar, vorzeitig das HdO zu verlassen. „Musikalisch ist das alles ja ganz gut“, sagt Oliver Lorenz (26). „Aber für 20 Euro Eintritt sollte der Hauptkünstler schon ordentlich abliefern.“ Auch Walz räumt ein, dass wohl der hohe Eintrittspreis für die fehlenden Gäste verantwortlich war. Dies ergebe sich aber aus der hohen Gage des Künstlers. „Leider hat das Experiment Money Boy nicht funktioniert“, sagt Walz. „Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen.“

Von Tobias Wagner