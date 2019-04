Brandenburg/H

Mit der Klasse, dem Arbeitsteam, dem Theaterzirkel oder mit dem Orchester unterwegs und auf Quartiersuche? In Brandenburg an der Havel gibt es ab Sonntag ein Angebot für Gruppen, die nur ein Dach über dem Kopf wollen, sich aber im wesentlichen selbst versorgen.

In der ehemaligen Neuapostolischen Kirche in der Packhofstraße 33 eröffnet Max Grosse Wiesmann das „ Raumquartier“. Sein Vater Josef hat es vor fünf Jahren gekauft und in den vergangenen eineinhalb Jahren umgebaut.

Ursprünglich sollten die Schlafplätze in gigantischen Waben im einstigen Kirchenschiff und Tattersall unterkommen und über Laubengänge auf der Rückwand erreichbar sein. Doch da spielte aus Brandschutzgründen die Feuerwehr nicht mit.

Zur Galerie In den Räumen der ehemaligen neuapostolischen Kirche in der Packhofstraße ist ein Herbergshaus entstanden, das ein ganz neues Konzept für Selbstversorger-Gruppen bietet. Hier einige Impressionen.

Also hat Familie Grosse Wiesmann auch das Nebengebäude mit erworben, auf 600 Quadratmetern gibt es 32 Schlafplätze. Im Sommer sind es sogar sechs mehr, weil dann die drei Campingwagen im Hof mit genutzt werden können.

Vier Doppel-Himmelbetten auf Rollen stehen auf der Empore über dem Haupteingang. Die Betten mit dem halbrunden Holzverdeck können nach Lust und Laune umgestellt und auch zum Arbeiten und Diskutieren genutzt werden. Die anderen Betten sind in Kojen in winzigen Zimmern untergebracht.

Alle Möbel sind aus Echtholz und Sonderanfertigungen. Sie sind den Kojen in Segeljollen nachempfunden – oben beispielsweise im Doppelbett die Eltern, unten in zwei gegenläufigen Einzel-“Kabinen“ die Kinder. Zudem stehen acht Bäder zur Verfügung.

Vermietet werden keine einzelnen Zimmer, sondern immer nur das ganze Haus. Es gibt schon Buchungen für Hochzeitsgesellschaften aus Brandenburg an der Havel, von einer Münchner Rudergesellschaft und einer Theatergruppe eines Berliner Gymnasiums.

Schulklassen können ihre Projekttage genauso organisieren wie Familien ihre Feiern. Beamer, Leinwand und Musikanlage sind im Preis inbegriffen und können genauso benutzt werden wie der Kugelgrill, die Bierzeltgarnituren oder das Sonnensegel.

Das Raumquartier liegt mitten in der Stadt, die Gäste bekommen aber kaum Verkehrslärm mit, höchstens von der Straßenbahn in der Hauptstraße. Sie selber stören auch kaum, weil es keine direkten Nachbarn gibt.

„Es bietet sich eben an, dass unter der Woche vor allem Gruppen hier sind und an den Wochenenden Events und Feiern ausgerichtet werden.“

Im Eingangsbereich gibt es im Saal eine große offene Küche, die komplett ausgestattet ist. Verteilt im Kirchenschiff finden sich überall Ecken, Nischen, Podeste, wohin man sich für Gespräche oder Gruppenarbeit zurückziehen kann.

Der große Raum lässt sich auch komplett verdunkeln und nach Bedarf ausleuchten. Wer möchte, kann sich als Gast auch auf der großen Fotowand verewigen.

„Wir übernehmen das Ausdrucken und Rahmen des jeweiligen Fotos“, sagt Max Grosse Wiesmann. Der 25-Jährige leitet das Haus. „Im Mai beginnen wir auch auf der Eventschiene, kümmern uns um Künstler und Musiker, die man für seine Feier hier buchen kann.“

Schrittweise will er Partner um sich scharen, die beispielsweise auf Gästewunsch sich um Catering und Ausstattung kümmern. Gesucht werden auch Unternehmer, die Verleihe betreiben, Seminare und Kurse geben beziehungsweise Workshops veranstalten.

Eine Nacht kostet 400 Euro Miete fürs komplette Haus. Dafür können dann 32 bis 38 Gäste hier schlafen. Die Preise und Bedingungen sind im Internet unter www.raumquartier.com abrufbar.

Zudem können Interessierte auch direkt fragen. Am Sonntag gibt es zum Start einen Tag der offenen Tür: Um 11, um 13 und um 15 Uhr werden Führungen durchs Haus angeboten.

Max Grosse Wiesmann wird dann auch die Fragen nach dem Namen Raumquartier beantworten: Weil im Kirchenschiff so viel Platz ist oder weil in der ehemaligen Kirche die Entfernung zum Himmel gar nicht so groß ist? Ganz nach Bedarf.

Von André Wirsing