Brandenburg/H

Jessyca Broske aus Brandenburg an der Havel hat durch einen Notruf am Freitagnachmittag einem Rehkitz, das in Hohenstücken umherirrte, das Leben gerettet. Doch noch am gleichen Abend schläferte eine Amtstierärztin aus Brandenburg das Rehkitz ein. Die Begründung: Das Naturschutzzentrum Krugpark, in das die Feuerwehr das Rehkitz gebracht hatten, sei keine geeignete Aufzuchtstation für das Tier.

„Ein junges Kitz erschießt man doch nicht“

Jessyca Broske ist entsetzt. Auch Jagdaufseher Martin Seeliger hatte sich für die Aufzucht des gesunden Rehkitzes eingesetzt. Das Schicksal des Rehs hatte überregional große Anteilnahme erregt.

Bürger haben das Rehkitz zunächst im Vorraum der Deutschen Bank am Tschirchdamm in Sicherheit gebracht, dann der Feuerwehr übergeben, die es in den Krugpark gebracht hat. Quelle: Jessyca Broske

Mitarbeiter des Krugparkzentrums, das auch Auffangstation für in Not geratene Wildtiere ist, hatten sich Freitag an das Veterinäramt Brandenburg gewandt. Anfangs hieß es, ein Jagdpächter werde das Tier erschießen. Dagegen hatte auch die erfahrene Jägerin Birgit Didczuneit-Sandhop protestiert: „Ein junges Kitz erschießt man doch nicht, sondern päppelt es auf und wildert es irgendwann später wieder aus.“ Zudem sei Hohenstücken ein befriedetes Gebiet und gehöre keinem Jagdpächter, der für das Tier zuständig sei

Von Marion von Imhoff