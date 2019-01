Brandenburg/H

Am vergangenen Freitagabend meldet sich ein 70 Jahre alter Mann bei der Polizei, den Unbekannte gegen 18.15 Uhr in der Wilhelm-Weitling-Straße, Ecke Vereinsstraße brutal überfallen haben. Das berichtet die Polizei erst an diesem Montag.

Das Opfer gab an, dass er in der Wilhelm-Weitling-Straße mit seinem Hund spazieren ging. Kurz bevor der die Vereinsstraße erreichte, sprach ihn ein Unbekannter an und fragte ihn nach einer Zigarette.

Plötzlich näherte sich von hinten ein zweiter Fremder und schlug den Passanten mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer fiel daraufhin auf den Boden, einer der Angreifer trat ihn noch in den Rücken, bevor beide von ihm abließen und in Richtung des Campus der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) verschwanden.

Der geschlagene Mann rappelte sich auf und bemerkte, dass seine Brieftasche verschwunden war. Daher lief er die zuvor gelaufene Strecke ab, um nach der Geldbörse zu suchen. Doch er fand sie nicht.

Starkes Kopfbluten

Stark am Kopf blutend ging er in eine nahe gelegene Kneipe und informierte die Polizei. Später ging er mit seinen Kopfverletzungen ins Klinikum, wo er ambulant behandelt wurde.

Die Täterbeschreibungen sind wenig konkret. Laut Polizei ist der nach der Zigarette fragende Mann etwa 25 bis 30 Jahre alt, er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Nichts war an ihm offenbar auffällig. Er trug weder Bart noch Ohrringe, hatte nichts Bemerkenswertes und sprach ohne starken Akzent.

Der Mann, der von hinten zuschlug, müsste etwa gleich alt und groß sein. Er hatte einen Schnauzbart, ansonsten aber ebenfalls nichts Außergewöhnliches an sich. Eine weiße Kapuze verdeckte seine Haare. Er trug eine dunkle Jacke, darunter eine weiße Kapuzenjacke, sowie eine dunkle Hose.

Ähnlicher Überfall am Samstag

Ob es sich bei den Tätern um die russischstämmigen Männer handeln könnte, die im vergangenen Jahr mehrere Bürger in der Brandenburger Innenstadt ähnlich brutal angegriffen haben, lässt die Polizei zur Stunde offen.

Auch ein möglicher Zusammenhang mit dem Überfall Samstagnacht gegen 0.15 Uhr gegen einen 22-jährigen Mann, ist offenbar noch ungeklärt. Auch dieser Mann wurde erst nach einer Zigarette gefragt und dann körperlich angegriffen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat am frühen Freitagabend in der Wilhelm-Weitling-Straße beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer kennt die Täter oder hat Hinweise auf ihre Identität. Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer 03381 560-0 entgegen. Gerne können Zeugen auch das Hinweisformular nutzen: www.polizei.brandenburg.de

Von Jürgen Lauterbach