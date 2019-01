Wenzlow

Die Jungs vom Aufbauteam haben kräftig in die Hände gespuckt. Innerhalb von sieben Stunden verwandelten sie am Montag eine grüne Wiese zum größten überdachten Szenetreff im Land. Neben dem Wenzlower Dorfgemeinschaftshaus montierten die Profis der Zelt- und Eventservice aus Plaue tonnenweise Aluminium, Holz und Kunststoff zu einer 1200 Quadratmeter großen Partylocation – sturmsicher und regenfest. „Es gibt noch ein paar Restarbeiten. Aber wir liegen gut in der Zeit“, sagte Christoph Michel vom Veranstaltungsdienstleister der MAZ.

Elfte Auflage Der Winterumtrunk am Sonnabend, 19. Januar, beginnt um 19 Uhr. Es werden keine Karten im Vorverkauf angeboten. Gäste erhalten ein Armband als Nachweis für den bezahlten Eintritt. Bei drohender Überfüllung behalten sich Ordner vor, den Zugang zeitweilig zu stoppen. In diesem Jahr erlebt der Winterumtrunk seine elfte Auflage. Die Veranstaltung etablierte sich zunächst im Heimatdorf von Mathias Voigt, in Bücknitz. 2011 zog die Party-Meute nach Wenzlow um, die Kommune unterstützt mit Festplatz,Wasser und Strom. Nach Kritik von Anwohnern war für vier Jahre Schluss mit dem Winterumtrunk. Es gab Diskussionen über die Lautstärke und den An-und Abreiseverkehr. Sogar das Landesumweltamt wurde eingeschaltet. Die Probleme sind inzwischen ausgeräumt.

Was da gerade am Wenzlower Dorfrand passiert, ist ein Vorgeschmack auf eine Veranstaltung, die nach vierjähriger Pause vor die Tore der Stadt Brandenburg zurückkehrt. Deren Name war längst zu einer Marke geworden – Winterumtrunk! Doch bleiben die Fans dem damals angesagtesten Feier-Event auch heute noch treu?

Veranstalter Mathias Voigt ist optimistisch: „Die positive Resonanz in den sozialen Medien ist gewaltig. Es gibt Leute, die steigen in München in den Flieger, um abends dabei zu sein. Und dann freuen sich viele Leute aus Brandenburg und unseren Dörfern über eine Neuauflage.“

2000 Gäste erwartet

Rund zweitausend Menschen werden an diesem Sonnabend in dem Riesenzelt erwartet. Zwei Diskjockeys wechseln sich mit Party- und Stimmungsmusik ab. Der Platz zum Tanzen ist erfahrungsgemäß knapp. Sehen und gesehen werden, Freunde treffen, Cocktails schlürfen – darum geht es vor allem bei diesem Klassiker der guten Laune.

Bis zum Countdown gibt es für die Erfinder des Winterumtrunks noch genug zu tun. Eine Garderobe mit 2000 Haken wird im Eingangsbereich aufgebaut. Beleuchtung und Heizanlage sind zu installieren. Einzelteile für vier Bars kommen wieder aus der Versenkung. Getränke in Größenordnungen sind geordert.

Ordner helfen beim Ablauf

Auch der organisatorische Aufwand für die Initiatoren um Mathias Voigt ist enorm. Zahlreiche Ordner kümmern sich um den reibungslosen Ablauf der für dörfliche Verhältnisse megagroßen Veranstaltung. Behörden und Ämter sind für die Bauabnahme, Anmeldeformalitäten, Immissionsschutz und so weiter eingeschaltet.

So gehört es zu den Absprachen, dass die Bässe der Lautsprecher ab 2 Uhr heruntergefahren werden. „Ich bin sehr froh, dass wir mit den Anwohnern einen Konsens gefunden haben. Außerdem gibt uns das Amt Ziesar alle Unterstützung“, sagte Voigt.

So sieht die Zeltkulisse für den Winterumtrunk auf dem Wenzlower Festplatz aus. Quelle: JACQUELINE STEINER

Unmittelbar vor dem Veranstaltungsplatz, der eigentlich aus zwei miteinander verbundenen 40 Meter langen Zelten besteht, wird ein provisorischer Parkplatz abgesteckt. Einweiser geben den Autofahrern Zeichen. Achtung: Die Zufahrt zum Festgelände der Gemeinde Wenzlow erfolgt über die Grüninger Dorfstraße.

Auch an dieser schmalen Einfahrt, die Ortsunkundige in der Dunkelheit leicht übersehen können, weisen Ordner den Weg. Ein Dienstleister ist mit zwei Toilettenwagen vor Ort. Außerdem wird im Außenbereich eine Imbiss-Station aufgebaut.

Bürgermeister kommt auch

Dass der Winterumtrunk nicht nur einem jungen Publikum vorbehalten ist, beweist unter anderem Wenzlows Bürgermeister Martin Schäfer (77). „Ich komme auf alle Fälle wieder vorbei. Der Gemeinderat freut sich über die Rückkehr der Großveranstaltung, weil wir Vertrauen zum Veranstalter und seinem großen Team haben“, sagte das Gemeindeoberhaupt bei einem Besuch der Party-Baustelle.

Von Frank Bürstenbinder