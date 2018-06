Brandenburg/H

Der „Erfinder“ einer gleichnamigen Rente und „Vater“ einer ganzen Behörde gibt sich die Ehre: Zur offiziellen Eröffnung und Schlüsselübergabe für die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen ZfA in den ehemaligen Brennaborwerken ist der einstige Arbeits- und Sozialminister Walter Riester (SPD) gekommen.

Schlüsselübergabe für die neue ZfA Brandenburg am 7.Juni 2018. Quelle: Rüdiger Böhme

Anschaulich erzählt er, wie das damals entstanden ist. „Im März 1998 saß ich noch als 2. Vorsitzender in meinem IG-Metall-Büro als ich einen Anruf von einem gewissen Gerhard Schröder erhielt. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen können, Arbeits- und Sozialminister zu werden. Ich sagte ,Nö!’.“ Daraufhin habe ihn Schröder in die niedersächsische Landesvertretung eingeladen und ein längeres Gespräch mit ihm geführt. „Ich wusste damals nur, dass ich genervt war von den Aussagen konservativer Sozialpolitiker, die Rente sei lebensstandardsicher“, sagt Riester in Anspielung auf seinen Amtsvorgänger Norbert Blüm (CDU), den er im Oktober 1998 beerbte.

16,6 Millionen Riester-Verträge Im Jahre 2001 gab es lediglich 1,4 Millionen Riesterverträge. Im Jahr 2018 sind es 16,6 Millionen Verträge. In den vergangenen 17 Jahren sind 33 Milliarden Euro durch die Behörde ausgezahlt worden. 38 Prozent der Geringverdiener haben einen Riester-Vertrag. 56 Prozent der Zulagenempfänger sind Frauen.

Als 1957 die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland auf das Umlagensystem erfolgte, hatten die Menschen noch eine Rest-Lebenserwartung von 9,9 Jahren. 1998 waren es schon 16 Jahre, heute sind es 20 Jahre. Die Zeit ohne Erwerbseinkommen habe sich in 60 Jahren faktisch verdoppelt.

Anlage gegen Altersarmut

„Die Bereitschaft von Menschen, freiwillig Rücklagen zu bilden habe sich hingegen nicht verändert. Wenn man auf die Selbstverantwortung der Menschen vertraue, laufe man Gefahr, dass bei ihnen „immer etwas dazwischenkommt oder eine andere Ausgabe gerade wichtiger ist“. Das würde dann aber viele Fälle von Altersarmut schaffen.

Demografischer Wandel einfach erklärt

Wohl aber die Einstellung zu Fragen des Lebensstandards, den man sich im Alter leisten wolle. Deswegen sei er auf die Idee des staatlich geförderten Anlageproduktes gekommen. Der spätere Bundeskanzler Schröder habe damals anerkennend zu ihm gesagt, „dass er noch nie so kurz und knackig die Probleme des demografischen Wandels erklärt bekommen habe“.

Andere reizen mit Steuerersparnis

Andere Länder wie Österreich oder Spanien würden ihren Menschen das Rentensparen durch Steueranreize schmackhaft machen, Deutschland habe das Instrument der staatlichen Zulagen, gerade für die Gering- und Mittelverdiener, gewählt. Die Riester-Behörde ZfA hat dann im November 2001 mit 30 Mitarbeitern in Brandenburg an der Havel die ersten Riester-Zulagen ausgezahlt, sagt Gundula Roßbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund. 2003 waren es schon 340 Mitarbeiter, „die Einrichtung wurde von Papieraktenwelt in eine digitale Behörde transformiert“. Weil aber nicht alle Ansprechpartner so schnell waren, seien „bei vielen Beihilfe- und Kindergeldstellen die Telefax-Geräte heiß gelaufen“. 2008 gab es schon 480 Mitarbeiter, ab diesem Zeitpunkt mussten verschiedene Dienstgebäude zusätzlich angemietet werden. 2014 waren es schon vier Gebäude im Stadtgebiet, deshalb wurde entschieden, den „großen Wurf“ zu wagen und alle Mitarbeiter wieder an einem Standort zusammenzuführen. Auf mehr als 20 000 Quadratmetern Nutzfläche sind inzwischen 900 Arbeitsplätze entstanden.

Zu wenig Bundesbehörden im Osten

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagt, dass es in Ostdeutschland noch zu wenige Sitze von Bundeseinrichtungen gebe, sei es bei Behörden oder bei Forschungszentren. An das ZfA-team gewandt sagt er: „Die Rente ist neben dem Arbeitsmarkt das zentrale Thema unserer Zeit.“

Von André Wirsing