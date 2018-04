Kloster Lehnin - Rietzer wollen keine Umleitung sein

Tonnenweise Erde haben die Bagger schon bewegt. Aus Acker wurden Baufelder. Bäume sind gefällt, Wurzelstöcke gerodet. Ab kommenden Montag wird es für Kraftfahrer und Anwohner umliegender Orte ernst. Erstmals bekommt die Öffentlichkeit direkt den dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße 102 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Brandenburg und dem Schmerzker Gewerbegebiet zu spüren.

Bundesstraße zur Autobahn bleibt offen Ab dem 16. April beginnt der Ausbau des Knotenpunktes B 102/L88 Richtung Prützke-Lehnin. Dafür ist die Vollsperrung der Landesstraße nötig. Der Verkehr von Brandenburg kommend wird in Schmerzke über die Kreisstraße über Rietz und Prützke nach Lehnin umgeleitet. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilt, wird in den Ortslagen Rietz und Prützke eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h installiert. Der Rietzer Ortsbeirat setzt sich für verstärkte Tempo-Kontrollen während der Umleitung ein. Während des Ausbaus des Knotenpunktes bleibt die Bundesstraße 102 in Richtung Autobahn weiter befahrbar. Allerdings werden die Fahrbahnspuren auf drei Meter eingeengt, um die Baustelle passieren zu können. Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit.

Es beginnt die Ertüchtigung des Knotenpunktes an der Bundesstraße 102 zur Landesstraße 88. In Richtung Prützke/Lehnin gilt Vollsperrung. Und zwar bis zum 4. Juli 2018. Bis dahin bekommen die Rietzer jede Menge Besuch. Ihre Ortsdurchfahrt muss als Umleitung für den L- 88-Verkehr nach und von Lehnin herhalten. Für den Ortsbeirat mit Petra Gorgas, Petra Eimer und Bärbel Schulze ein Unding.

Für den Begegnungsverkehr wird es eng

Das Ehrenamts-Trio hält die durch das Dorf führende Kreisstraße als Umleitung für ungeeignet. Die Zeiten, als Rietz ein ruhiges Dorf war, sind lange vorbei. Gewerbegebiet und Schweinemast bringen große Räder zum Rollen. „Zusätzliche Laster werden im Begegnungsfall zur Bewährungsprobe. Schäden an der Straßenanlage sind vorprogrammiert“, ist Ortsvorsteherin Gorgas überzeugt. Nadelöhr ist insbesondere die Doppelkurve am Ortseingang aus Richtung Schmerzke. Auch ohne Umleitung musste erst vor wenigen Tagen eine Straßenlaterne den Kürzeren ziehen.

Die alte Heerstraße bei Rietz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die drei Kommunalpolitikerinnen sind mit ihrer Meinung nicht allein. Bernd Wendt zum Beispiel befürchtet zusätzliche Gefahren für Radfahrer, weil schon jetzt viele Kraftfahrer schneller fahren, als erlaubt. Über 50 Rietzer haben sich mit einer Unterschriftensammlung an die Gemeinde Kloster Lehnin gewandt. „Unsere Forderung ist der Ausbau der alten Heerstraße als Umleitungsstrecke. Das hat schließlich schon in den 1990er-Jahren funktioniert, als die Ortsdurchfahrt saniert wurde“, berichtet Bernd Gorgas.

Heerstraße seit Jahren Thema

Die Ertüchtigung der alten Heerstraße zur Entlastung von Rietz wird seit Jahren vom Ortsbeirat angemahnt, steht aber für Kloster Lehnin nicht auf der Tagesordnung. Weder die Kommune noch der Landesbetrieb Straßenwesen sehen dafür eine Notwendigkeit. Kloster Lehnins Vize-Bürgermeister Berthold Satzky spricht von einer „zumutbaren Umleitungszeit“. Außerdem könnten auch die direkt an der L 88 liegenden Orte wie Prützke, Grebs und Netzen ähnliche Forderungen erheben, so Satzky.

In der Ortsdurchfahrt Rietz gilt ab dem 16. April Tempo 30. Besondere Vorsicht ist in der Doppelkurve am Ortseingang aus Richtung Schmerzke geboten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwar hat das Rathaus die Eingabe der Rietzer an den Landesbetrieb Straßenwesen weitergeleitet, doch steht eine Antwort der Behörde aus. Aus deren Sicht sind auch Kreisstraßen für eine Aufnahme von überörtlichem Verkehr da. Am Geld dürfte eine Befestigung der alten Heerstraße, die westlich an Rietz vorbeiführt, jedenfalls nicht scheitern, findet Harald Gorgas. „Mit dem Gewerbegebiet sorgt Rietz für jede Menge Steuereinnahmen. Doch für uns bleibt davon nichts hängen“, moniert Gorgas.

Frust im Ortsteil

In der Diskussion über die Umleitung wird klar, dass sich die Rietzer im Verbund mit den anderen 13 Ortsteilen von Kloster Lehnin stiefmütterlich behandelt fühlen. „Wir erreichen einfach nichts“, beklagt Ortsbeirätin Bärbel Schulze das jahrelange Warten auf einen Spielplatz für die Festwiese. Im Feuerwehrgerätehaus ziehen sich Männer und Frauen noch immer in einem Raum um. Und noch immer ist unklar, wann die Besucher des Vogelbeobachtungsturms wieder mit einer freien Sicht auf den See rechnen können. Auch abseits der Straße gibt es in Rietz noch einige Baustellen.

Von Frank Bürstenbinder